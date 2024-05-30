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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В Кировской области запустили производство полиэтилена
Сфера применения выпускаемой продукции — самая широкая.

Компания «Два Андрея», динамично развивающийся производитель в области полимерной упаковки, отметила 30-летие работы в Кирове запуском нового производственного корпуса по адресу ул. Жуковского, 2а. Это событие значительно расширило производственные возможности предприятия.

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Теперь общая площадь производственных и складских помещений составляет свыше 10 тысяч квадратных метров, на которых функционируют более 50 единиц высокотехнологичного оборудования. В ассортименте продукции — мешки для мусора, пакеты различных типов, гибкая упаковка с возможностью печати и ламинирования, а также ПВД-плёнки.

За последние 10 лет силами предприятия «Два Андрея» налажено снабжение гибкой упаковкой предприятий по всей России. Компания постоянно поддерживает высокое качество своей продукции благодаря отделу технического контроля и современным лабораторным установкам, обеспечивающим строгий надзор за качеством выпускаемой продукции и минимизацию брака.

Команда «Два Андрея» насчитывает около 350 квалифицированных сотрудников, обеспечивая таким образом не только создание рабочих мест, но и развивая уникальную образовательную программу для подготовки специалистов согласно отраслевым требованиям. С новым производством «Два Андрея» укрепила свою позицию на региональном рынке полимерной продукции, обеспечивая объемы и качество для отвечающего спросу внутреннего рынка.

#производство #сделано в рф #полиэтилен
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glavhyilo
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надо в гаагский трибунал им писать жалобы сразу.Хохлам ещё люки в танке заваривают перед сражением снаружи,чтоб те не вылезли со страху.
CNN: Украинские военные выкатили целый список жалоб на танки Abrams
matocob
15:05
Не за одного ребёнка, а за четырёх. И не выдавать, а списывать часть ипотеки. Тогда и расслабляться не будут. Но кому они нужны - русские бабы и дети? Проще азиатов завести, чем и занимаются.
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
ev_ruso
15:04
Ну для начала не только "их", не надо свои зависимости проецировать на всех, а раз у нас с ними противостояние то все это всего лишь трофеи.
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irnwlf
15:04
Пишите в комментарии — а каким монитором пользуетесь вы и собираетесь ли менять его на новую модель? Все что я могу тебе в комментариях написать, так это то, что ты болван конченный.
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Чато --- Бот
15:03
Каклы, запомните, дарёной надутой лошадке пiд хвост не заглядывают. Может и сдуть ненароком.
CNN: Украинские военные выкатили целый список жалоб на танки Abrams
АЕV
15:03
А где хоть примерные жалобы на танк??? Все то что описал писака можно абсолютно к любому танку приписать
CNN: Украинские военные выкатили целый список жалоб на танки Abrams
matocob
15:01
Ну, если брать 2-3 мкм технологии, то это на уровне 50 лет отставания. С другой стороны, Z80 до сих пор производится, и никто не ноет про технологическое отставание фирмы Zilog от Intel.
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
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