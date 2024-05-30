Сфера применения выпускаемой продукции — самая широкая.

Компания «Два Андрея», динамично развивающийся производитель в области полимерной упаковки, отметила 30-летие работы в Кирове запуском нового производственного корпуса по адресу ул. Жуковского, 2а. Это событие значительно расширило производственные возможности предприятия.

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Теперь общая площадь производственных и складских помещений составляет свыше 10 тысяч квадратных метров, на которых функционируют более 50 единиц высокотехнологичного оборудования. В ассортименте продукции — мешки для мусора, пакеты различных типов, гибкая упаковка с возможностью печати и ламинирования, а также ПВД-плёнки.

За последние 10 лет силами предприятия «Два Андрея» налажено снабжение гибкой упаковкой предприятий по всей России. Компания постоянно поддерживает высокое качество своей продукции благодаря отделу технического контроля и современным лабораторным установкам, обеспечивающим строгий надзор за качеством выпускаемой продукции и минимизацию брака.

Команда «Два Андрея» насчитывает около 350 квалифицированных сотрудников, обеспечивая таким образом не только создание рабочих мест, но и развивая уникальную образовательную программу для подготовки специалистов согласно отраслевым требованиям. С новым производством «Два Андрея» укрепила свою позицию на региональном рынке полимерной продукции, обеспечивая объемы и качество для отвечающего спросу внутреннего рынка.