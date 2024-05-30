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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Агрохолдинг «Август» запустил производство по выпуску полимерной продукции для сельхознужд
Объём инвестиций — около 2 миллиардов рублей.

Агрохолдинг «Август» запустил на территории ОЭЗ «Алабуга» новый завод по выпуску полимерной продукции для сельхознужд. Общий объем инвестиций в проект составил 2 миллиарда рублей, а площадь сооружений — около 11 тысяч квадратных метров.

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Современное оборудование цехов позволяет выпускать продукцию, прочность которой превышает отечественные и большинство зарубежных аналогов. Экструзионно-выдувная пятислойная линия, компрессорное и фальцевальное оборудование обеспечивают производственную мощность в 1,5 тонны продукции в час.

Продукция завода — зерновые рукава и полиэтиленовые плёнки — уже находит свое применение в аграрной сфере, решая проблемы с хранением урожая. Среди прочего, завод «Август-Полимер» стал первым в России производителем зерновых рукавов из пятислойного полимера, с возможностью хранения зерна до 18 месяцев без потерь. Такие рукава позволяют экономить до 35% расходов на услуги элеваторов, обеспечивая эффективность и рентабельность сельскохозяйственного производства в условиях дефицита хранилищ.

С каждым годом предприятие планирует выпускать до 15 тысяч зерновых рукавов, с перспективой расширения до 30 тысяч изделий в год, и намерено занять до 30% отечественного рынка в своем сегменте. Помимо существующего производства, к концу 2024 года планируется запуск новых производственных линий, включая силосную и тепличную плёнку.

Таким образом, в Татарстане образуется высокотехнологичный комплекс для изготовления важных полимерных изделий, что способствует развитию отечественного аграрного сектора и сокращению зависимости от импорта.

#производство #сделано в рф #полимеры
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