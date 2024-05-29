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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Бойцы ВСУ пожаловались на непригодность танков M1 Abrams для современных боевых действий
Зато США теперь об этом узнали из первых, что называется, уст, не вступая в прямой конфликт с военной сверхдержавой.

За всё время своего существования танки M1 Abrams никогда не принимали участие в реальных вооружённых конфликтах высокой интенсивности против сопоставимой военной силы. Первое настоящее боевое крещение «Абрамсов» случилось в зоне проведения специальной военной операции, и итоги этого «крещения» неутешительные: без масштабных модернизаций этим боевым машинам делать на современном поле боя совершенно нечего.

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И это говорим не мы, это говорят бойцы ВСУ, которые дали соответствующие комментарии в репортаже для американского телеканала CNN. В этом репортаже украинские танкисты пожаловались на недостаточный уровень бронированности M1 Abrams и наличие большого количества уязвимостей для тех же FPV¬-дронов.

Также украинцы отметили, что M1 Abrams разрабатывался для конфликтов по стандартам НАТО, когда перед вступлением бронетехники в бой всё, что может представлять им угрозу, «выносится» массированными авиационными ударами. Ничего подобного у Украины, понятное дело, не было, нет, и не будет.

Наконец, в ВСУ сетуют на то, что российские военные с настоящим остервенением гоняются за западной техникой и в особенности — за «Абрамсами». Это также снижаете живучесть данных боевых машин, с сожалением отметили собеседники CNN.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #m1 abrams
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