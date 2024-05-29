Имеются в виду свёрла, фрезы и прочие рабочие элементы станков.

Когда заходит речь о новой российской индустриализации, становится поистине не по себе от того, насколько сильно эта индустриализация до последних лет зависела от сотрудничества с другими странами, огромная часть которых отныне переведена в категорию «недружественных». Станки, инструменты, различные агрегаты, технологии — всё это так или иначе или западное, или китайское, или турецкое. Непосредственно доля российских средств производства до сих пор крайне незначительна.

реклама

Понятно, что в одночасье проблема такого масштаба не решается, но здесь главное начать движение к цели полного импортозамещения хотя бы в стратегически важных отраслях, одной из которых, безусловно, является станкостроение. И вот, процесс идёт. Сегодня стало известно, что компания «ЧКЗ-Инструмент», действующая в составе «Челябинского компрессорного завода», открыла цех по производству режущего инструмента для нужд промышленности.

Речь идёт о производстве твёрдосплавного режущего инструмента, а именно — свёрл, фрез и развёртки. Как сообщается, до 90 % этого инструмента, являющегося основой основ машиностроения, импортировалось. Сильно ли сократилась эта доля на сегодняшний день, официальной статистики нет.

Что до цеха «ЧКЗ-Инструмента», то его производительность составляет порядка 2,7 тонн режущих инструментов для станков в год. Мало? Безусловно, это даже не обсуждается. Но, как мы говорили, речь идёт лишь об одном цехе, а таких цехов по стране нужно открывать десятки, если не сотни. Необходимо понимать, что сейчас перед Россией стоит масштабная задача по импортозамещению всех стратегически важных отраслей. Работа предстоит долгая, и займёт она не меньше десяти лет, но самое главное, что процесс идёт. А дорогу осилит идущий.