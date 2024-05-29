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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Британии сочли угрозой распространение российских СМИ по миру
Свобода слова и печати — это кого надо свобода слова и печати.

Последние два с лишним года частота упоминаний Джорджа Оруэлла и его самого широко «распиаренного» романа «1984» в Сети, в прессе и просто в разговорах между людьми взлетела до запредельных значений. Многие при этом наивно полагают, что Оруэлл описывал не то советское общество, не то немецкое общество образца 1930-х — первой половины 1940-х. В реальности, конечно, писатель, который успел поработать в британской вещательной корпорации BBC, срисовывал образ описанного в своём романе общества именно со своего родного британского (и в целом западного) общества.

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Наблюдать это мы можем практически повсеместно. Двойные стандарты, замалчивание неудобной правды, препятствование проникновению «инакомыслия», запрет вещания средств массовой информации, озвучивающих иную позицию — всё это сейчас на Западе, считающем себя поборником правды и свободы, обрело уже совсем нецензурные масштабы. И вот, британская Ассоциация международного вещания обеспокоилась тем фактом, что российские (и китайские) средства массовой информации стремительно набирают популярность в мире — имеется в виду, во всём остальном мире, кроме коллективно-западного, в котором вещание российских СМИ полностью заблокировано.

Согласно предоставленному в британский парламент Ассоциацией документу, Россия активно развивает свои СМИ за рубежом и, как следствие, отъедают аудиторию у западных СМИ. Правильных выводов из происходящего в той же Британии не делают: дело не в том, что российские СМИ захватывают позиции западной прессы, а в том, что западная пресса стала неконкурентоспособной, и это все прекрасно видят, чувствуют и понимают. Бесконечно озвучивать крайне однобокую и полную пропаганды позицию во времена, когда у всех есть доступ в Интернет — это весьма сомнительное решение. Но поскольку говорить правду западная пресса не может, иначе это автоматически подтвердит законность претензий и действий РФ, то Западу придётся иметь дело с реальностью: снижением своего информационного влияния на страны глобального Юга.

#россия #политика #британия
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