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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Был запрос на справедливость»: в Минфине объяснили, почему решили внести изменения в градацию НДФЛ
Может, потому что это надо было делать ещё лет 20 назад?

Запрос на прогрессивную шкалу налогообложения в России существует по меньшей мере двадцать пять лет, когда уровень расслоения общества стал набирать поистине запредельные масштабы. В ряде западных (и не только) стран такая система давным-давно уже принята: бедные платят минимальные подоходные налоги либо не платят их вовсе, миллиардеры «отстёгивают» государству до половины, а то и больше. Таким образом, к слову, создаётся социализм с человеческим лицом: крупный бизнес, который является таковым только благодаря сотрудничеству с государством, по логике вещей должен оставлять государству значительную часть доходов.

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Осознание этой необходимости в России наконец-то наступило. Вчера Министерство финансов внесло законопроект о внесении изменений в налог на доходы физических лиц (НДФЛ), подразумевающий установку градаций. Согласно законопроекту, для доходов ниже 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется прежней — 13 %, для доходов от 2,4 до 5 млн рублей поднимется до 15 %, от 5 до 20 млн рублей до 18 %, от 20 до 50 млн рублей до 20 %, и, наконец, для доходов от 50 млн рублей и выше — до 22 %.

Нетрудно заметить, что пока что эти ставки крайне демократичны, особенно, учитывая тот факт, как мало в России физических лиц с доходами выше 5 млн рублей в год, не говоря уже про 50 млн. Тем не менее, решение верное, и сегодня глава Минфина России Антон Силуанов уточнил, чем руководствовалось ведомство при внесении вышеуказанного законопроекта.

«Был запрос общества на справедливость. Мы посмотрели, какие существуют ставки налогообложения в других странах и подготовили, на наш взгляд, оптимальную, справедливую шкалу налогообложения», — заявил Силуанов.

По-хорошему, конечно, доходы ниже условного 1 миллиона рублей в год должны облагаться сниженным подоходным налогом, а доходы ниже (опять же, условно) 500 тысяч рублей не должны облагаться подоходным налогом вовсе. Но, по всей видимости, пока что консенсуса в этой сфере достигнуть не удалось, учитывая то, что работодатели и сотрудники будут стремиться уходить от налогов и занижать «официальные» зарплаты.

#россия #политика #финансы #экономика #налоги
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Короче говоря, ничего и не поменялось
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