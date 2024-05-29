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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: индийская нефтяная компания Reliance будет закупать российскую нефть за рубли
Это надо было в обязательном порядке делать ещё 2 года назад.

С весны 2022 года Россия переключила поставки своих энергоресурсов на Восток. Значительная часть этих энергоресурсов в конечном счёте всё равно оказывается на Западе (в этом-то и «фокус»), ну а те, кто закупают ту же нефть напрямую, всё чаще пользуются для этого национальными валютами. При торговле нефтью с Индией России приходилось закупать совершенно неликвидные и неконвертируемые индийские рупии. Теперь же, как сообщает агентство Reuters, ситуация меняется в пользу России.

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Согласно сведениям агентства, индийская компания Reliance Industries, оперирующая крупнейшим нефтеперерабатывающим комплексом в мире, заключила годовой договор с «Роснефтью», подразумевающий закупку российской нефти за рубли. Как пишут журналисты со ссылкой на имеющиеся в их распоряжении данные, сделка вступила в силу ещё 1 апреля текущего года и подразумевает закупку не менее трёх миллионов баррелей нефти в месяц.

К сожалению, Россия поставляет именно что сырую нефть, а не продукты её перегонки и переработки. Эту проблему давно пора решать, иначе на относительно дешёвой российской нефти (и на газе, к слову, тоже) наживаются совсем другие государства и компании, производящие с их помощью продукцию с запредельно высокой добавленной стоимостью.

#россия #политика #экономика #индия #нефть #дедолларизация
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