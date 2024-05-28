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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Financial Times: сотни зарубежных компаний передумали уходить из России, несмотря на громкие заявления
Продавать филиалы в РФ за бесценок тоже мало кто хочет.

Иностранные корпорации переоценивают перспективы своего присутствия на российском рынке, несмотря на ранее анонсированный курс на их вывод из-под юрисдикции РФ. Об этом сообщает издание Financial Times, акцентируя внимание на том, что за три десятилетия работы компании вложили существенные средства в создание производственных мощностей в стране и не готовы отказываться от активов, продавая их за бесценок.

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Отдельные СМИ утверждают, что число транснациональных компаний, продолжающих свою деятельность в России, превышает две тысячи. Это в то время, пока около 1,6 тысячи компаний либо заморозили свое присутствие на российском рынке, либо полностью его покинули после февраля 2022-го. Тренд сохранения бизнеса в России подкрепляется выросшими затратами на «корпоративный уход».

Примером служит ситуация с французским промышленным гигантом Air Liquide, осуществляющим производство газов и услуг для промышленности, который стремился переложить управление своими российскими операциями на местное управленческое звено. Однако, инициированная в сентябре прошлого года сделка так и не получила зелёный свет от российской власти, пишет FT. А вот американская корпорация Coca-Cola, приостановившая экспорт сиропов для напитков в Россию, фактически продолжает коммерческий оборот в стране с помощью Coca-Cola Hellenic и её филиала «Мултон Партнерс».

Reuters в своем отчёте за март отмечает, что общие убытки международных компаний из-за выхода из России превышают 107 миллиардов долларов. Это значительное увеличение по отношению к прошлой оценке, оно выросло на треть с августа предыдущего года и включает в себя как списанные активы, так и упущенную прибыль.

Аналитический ресурс «Контур.Фокус» отмечает, что в течение последних трёх лет произошло заметное сокращение числа юридических лиц с иностранными инвестициями в России — на треть. Эта тенденция является следствием оттока иностранных компаний с российского рынка.

#политика #санкции
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