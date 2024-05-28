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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах — теперь его точно примут
Партия «Грузинская мечта» и союзники из фракции «Сила народа» проголосовали единогласно за закон.

Вопреки решению президента Грузии Саломе Зурабишвили, грузинский парламент принял решение поддержать законопроект о регистрации НПО и СМИ, получающих финансирование из-за границы. Партия «Грузинская мечта» и союзники из фракции «Сила народа» единогласно проголосовали за закон «О прозрачности иностранного влияния», отвергнув тем самым вето президента, на что Запад предупреждал о возможных последствиях.

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Пленарное заседание парламента ознаменовалось острыми дебатами между представителями власти и оппозиционной партии «Единое национальное движение», возглавляемой Михаилом Саакашвили. Оппозиция обвиняет сторонников господствующей фракции в «подчинении интересам России» и противопоставляет себя им, утверждая, что их курс на сотрудничество с Западом — это выбор партнёрства, а не подчинения.

Закон «О прозрачности иностранного влияния», вызвавший международное возмущение и внутрипарламентское противостояние, после преодоления резиденциального вето, оформится в законодательном порядке подписью спикера парламента Шалва Папуашвили и вступит в законную силу.

Инициатива, предполагающая оформление неправительственных организаций и СМИ, финансируемых из-за рубежа, в единый реестр до конца июля текущего года, обретает законодательное утверждение, несмотря на коллективный бойкот 160 НПО и медиа ресурсов, отказавшихся регистрироваться под эгидой «лиц, проводящих деятельность в интересах иностранной державы».

Стойкая позиция стран Запада относительно нового грузинского законодательства указывает на готовность к переосмыслению политических взаимоотношений с регионом. Соединённые Штаты, выразившие свои озабоченности через вице-президента Камалу Харрис в поздравительном обращении к грузинскому главе государства по поводу национального праздника, Дня независимости, указывают на перспективу серьезных изменений в отношениях в случае дальнейшего продвижения закона.

#политика #грузия #закон об иноагентах
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