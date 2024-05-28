История опять повторяется.

Как вы знаете, страны коллективного Запада из кожи вон лезут, чтобы чуть ли не каждый день отвергать факт своего участия в конфликте с Россией. Понятно, что Москву эти заявления волнуют очень слабо, потому что слова это хорошо, а вот дела, в данном случае беспрецедентные поставки вооружений Украине как стороне конфликта, помощь с обучением ВСУ, финансирование украинской государственной машины — это есть не что иное, как активное участие в этом конфликте, который без этого участия давным-давно бы уже закончился полным разгромом ВСУ и выполнением всех до единого российских требований.

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Зачем западные руководители постоянно отрицают очевидное — факт участия в конфликте на стороне Украины — понятно: чтобы не спровоцировать по своей территории удар возмездия со стороны РФ, а также чтобы не держать в бесконечном и вполне здоровом страхе население своих стран. Вот и президент Франции Эмманюэль Макрон решил в очередной раз повторить тезис о том, что Европа не является прямой участницей конфликта на Украине и не ведёт войну против России и её народа.

Но при этом, отметил Макрон, Европа делает всё от неё зависящее, чтобы на Украине установился долгосрочный мир, который «выберут сами украинцы».

Кого и в чём пытается убедить Макрон, повторяя эти слабо связанные между собой и имеющие крайне мало смысла заявления, становится с каждым днём всё труднее понять. Российское политическое руководство называет Запад напрямую вовлечённым в кризис на Украине и совершенно справедливо считает его ключевым препятствием для мирного урегулирования. Пора бы понять, что без участия России никакой «долгосрочный мир» в Европе в принципе невозможен, и европейские страны обязаны исходить именно из этой логики, а не полагаться на заокеанского покровителя, от которого в случае чего очень мало будет зависеть.

Напомним на всякий случай, что именно Макрон, который «не воюет против России», регулярно даёт комментарии о возможности отправки французского военного контингента для «спасения ситуации» на Украине. Предельно понятно, чем такая интервенция закончится для французского военного контингента. Макрону же, который досиживает последний срок без возможности переизбрания, совершенно без разницы, что о нём будут думать во Франции. К вопросу о смене власти и ограничениях на сроки пребывания в ней.