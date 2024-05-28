Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Макрон в очередной раз заявил, что Европа не воюет против России и россиян
История опять повторяется.

Как вы знаете, страны коллективного Запада из кожи вон лезут, чтобы чуть ли не каждый день отвергать факт своего участия в конфликте с Россией. Понятно, что Москву эти заявления волнуют очень слабо, потому что слова это хорошо, а вот дела, в данном случае беспрецедентные поставки вооружений Украине как стороне конфликта, помощь с обучением ВСУ, финансирование украинской государственной машины — это есть не что иное, как активное участие в этом конфликте, который без этого участия давным-давно бы уже закончился полным разгромом ВСУ и выполнением всех до единого российских требований.

реклама

Зачем западные руководители постоянно отрицают очевидное — факт участия в конфликте на стороне Украины — понятно: чтобы не спровоцировать по своей территории удар возмездия со стороны РФ, а также чтобы не держать в бесконечном и вполне здоровом страхе население своих стран. Вот и президент Франции Эмманюэль Макрон решил в очередной раз повторить тезис о том, что Европа не является прямой участницей конфликта на Украине и не ведёт войну против России и её народа.

Но при этом, отметил Макрон, Европа делает всё от неё зависящее, чтобы на Украине установился долгосрочный мир, который «выберут сами украинцы».

Кого и в чём пытается убедить Макрон, повторяя эти слабо связанные между собой и имеющие крайне мало смысла заявления, становится с каждым днём всё труднее понять. Российское политическое руководство называет Запад напрямую вовлечённым в кризис на Украине и совершенно справедливо считает его ключевым препятствием для мирного урегулирования. Пора бы понять, что без участия России никакой «долгосрочный мир» в Европе в принципе невозможен, и европейские страны обязаны исходить именно из этой логики, а не полагаться на заокеанского покровителя, от которого в случае чего очень мало будет зависеть.

Напомним на всякий случай, что именно Макрон, который «не воюет против России», регулярно даёт комментарии о возможности отправки французского военного контингента для «спасения ситуации» на Украине. Предельно понятно, чем такая интервенция закончится для французского военного контингента. Макрону же, который досиживает последний срок без возможности переизбрания, совершенно без разницы, что о нём будут думать во Франции. К вопросу о смене власти и ограничениях на сроки пребывания в ней.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #психиатрия #франция
+
Написать комментарий (0)
ГИБДД в России вернули наименование «Госавтоинспекция»
«Росатом» построит в Узбекистане современную атомную электростанцию малой мощности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
14
Собираем мощный игровой ПК для запуска Ghost Of Tsushima и эксклюзивов с PlayStation 5 за 100 000р
29
Мое мнение об Xperia 5 V (Eurogamer)
6
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
49
Итоги гоночного уик-энда 25-26 мая
+
Мое мнение об Google Pixel 8a (Digitaltrends)
6
7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать
4
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
26
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
39
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
3

Сейчас обсуждают

Вячеслав Безруков
15:49
Опять какой то оверпрайс.
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
Yurexxx
15:48
А чё - в смысле?! Какая ещё реклама в ютюбе? ж))
Те, кто использует блокировщики рекламы на YouTube, больше не смогут смотреть видео вообще
андреи сергачев
15:44
Может он брат чумбы?один докопался до несчастного линукса, второй до коробки.
Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
Bratken
15:42
Ну, будем надеяться, что когда-нибудь винда и линукса смогут на полную такие скорости использовать, что загрузка системы займет 1 секунду + прочие полёты. А так да, операционка становится узким местом...
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
El Grechko
15:33
Речь о фуллхд. Там в принципе она в процессор упирается.
RTX 4070 Super оказалась самой лучшей видеокартой Nvidia по соотношению цена за FPS в FullHD
Тарас Заболотский
15:32
Конечно, конечно, после хорошей грозы прошлогодней провайдеры заменичи половину оборудования на точках, перетянули много километров кабелей.. конечно, ИИ будет способен на это, ИИ не страшны катаклизм...
Илон Маск предсказывает, что искусственный интеллект отберёт у людей все рабочие места
El Grechko
15:26
Всё понятно, когда дело касается не фейкового скриншота, а ответить за базар так тут же красножопый слился. Давай ещё раз. Что ты хочешь? Нереалистичные идеальные тени в зеркалах + кубмапы на сложных ...
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Павел-Петрович Яичница
15:22
3700х - неудачный камень и 1600 не давал 60фпс) дальше можно не читать....
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
Александр
15:22
Теперь можно вспоминать: Доблестная, честная и сердцу дорогая Госавтоинспекция, ты нам как мать родная! (Сектор Газа - ГАИ)
ГИБДД в России вернули наименование «Госавтоинспекция»
Асмо
15:21
Знаем мы этот рост в китае, он у нас на прилавках лежит.)
Apple сообщила о росте продаж смартфонов в Китае
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем