Трудновыговариваемая аббревиатура за десятки лет так и не прижилась.

Около 26 лет назад Госавтоинспекцию (ГАИ) в России переименовали в длинную и трудновыговариваемую аббревиатуру ГИБДД, расшифровка которой — это вообще скороговорка и целый тест в кабинете логопеда. За все десятилетия новшество так и не прижилось, и сотрудников ГИБДД продолжают по сей день по старинке называть «гаишниками», а само ведомство — Госавтоинспекцией или же ГАИ.

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И вот, в ведомстве решили, что пора вернуть себе старое доброе наименование и привычную аббревиатуру. Как сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий главы ГИБДД Михаила Черникова, наименование организации уходит в прошлое, а на её место из прошлого в настоящее перенесена «Госавтоинспекция».

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали», — заявил Черников.

Напомним, что в задачу Госавтоинспекции входит обеспечение безопасности дорожного движения. В частности, именно в ГАИ/ГИБДД/ГУОБДД входит дорожная полиция в лице сотрудников ДПС.