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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МИД РФ прокомментировали выпад президента Эстонии о необходимости «поставить на колени» Россию
Предложили эстонскому «лидеру» показать, как это делается. Намекая видимо, на то, что Эстония эксперт.

Россия до сих пор очень снисходительно относится к выпадам прибалтийских республик, совершенно справедливо считая их своеобразными чихуа-хуа, повизгивающими на большого пса, который считает выше своего достоинства даже обращать внимание на тявканье от представителя столь несопоставимой весовой категории. Но вопреки законам психологии Прибалтика в лице своих «лидеров» не останавливается, а продолжает раздраконивать соседа и проверять его терпение в наивной надежде на то, что в случае чего членство Прибалтики в НАТО хоть каким-то образом ей поможет.

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В частности, вчера поздним вечером президент Эстонии Алар Карис заявил о необходимости «поставить Россию на колени», дескать, решив таким образом с ней вопрос раз и навсегда. Понятно, что Карис будет делать это не сам и даже не силами Эстонии и даже, не поверите, не силами всей объединённой Прибалтики, а скрывшись за спиной НАТО, которое совершенно не настроено напрямую вступать в конфликт с Россией.

Не желая каким-то образом грозить Эстонии, которая никакого значения не имеет, в МИД РФ предпочли стандартно отшутиться. Так, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что «пусть [президент Эстонии] покажет, как это». Чуть позже похожим способом выпад Кариса прокомментировал и глава ведомства Сергей Лавров, заявивший, что ему нечего добавить к словам Захаровой.

А вот почему прибалтийские страны позволяют себе такие заявления, не опасаясь последствий эпохального для этих государств масштаба, — это уже вопрос к тому же самому внешнеполитическому ведомству России, который журналисты пока стесняются задать.

#россия #политика #психиатрия #эстония #прибалтика
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