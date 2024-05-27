Сама программа подготовки ждёт утверждения в Росавиации.

В Казани приступили к подготовке лётного состава для увеличения серийности производства самолетов Ту-214. В рамках программы подготовки бортинженеров в учебном центре «Академия 033» Константин Тимофеев из «Туполева» организовал встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым для демонстрации учебно-тренажёрной базы.

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Согласно заявлениям управляющего директора АО «Туполев», программа подготовки, разработанная совместно с авиакомпанией Red Wings, ждёт утверждения в Росавиации. Уже с апреля прошлого года центр выпустил 170 специалистов для крупных авиакомпаний страны, в тесном взаимодействии с КНИТУ-КАИ и колледжем им. Дементьева.

На базе «Академии 033» созданы условия для всесторонней подготовки специалистов, включая учебные аудитории, лаборатории и дрон-тренажёры. Комфорт обучения обеспечивают наличие ангара и гостиничного комплекса.

Преподавательский состав учебного центра насчитывает 23 квалифицированных педагога, имеющих практический опыт на ведущих авиапредприятиях республики.

«Академия 033» намерена расширять инженерно-технические программы подготовки, в том числе для частных пилотов. Задача по наращиванию серийного производства самолетов Ту-214 стоит перед «Туполевым» в контексте государственной программы развития авиаотрасли. По словам Тимофеева, особое внимание уделяется набору и удержанию квалифицированного персонала для повышения производственных мощностей.