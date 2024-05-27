Так, может, вести себя надо как-то иначе? Не думал об этой банальной вещи?

Лучший способ переживать кризисные ситуации — это поиск врагов. Этим занимаются все без исключения государства. У большинства из них враги (противники, конкуренты) действительно имеются, ну а те, у кого по причине своей геополитической незначительности таких врагов нет и быть не может, пытаются примазаться к некоему большинству и навязать ему свою точку зрения. Этим решил заняться, в частности, президент стремительно теряющей (если ещё не потерявшей) свой статус великой державы Франции Эмманюэль Макрон, заявивший на выходных, что Европа сегодня столкнулась с беспрецедентным количеством внутренних и внешних врагов.

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По словам Макрона, проблема стала для Европы экзистенциальной: если ничего с этим не делать, то Старый Свет, каким его помнят и знают, может прекратить своё существование. Кризисными моментами для Европы Макрон считает боевые действия на Украине, подъём национализма в отдельных государствах, а также климатические изменения. Заметьте, бездарную миграционную политику, из-за которой происходит этническое и культурное размытие Европы, и не менее бездарную внешнюю политику Евросоюза, приведшего в эту часть света новый виток Холодной войны, Макрон в проблемы не записывает.

Считает ли Макрон одним из внутренних врагов Европы таких горе-политиков, как он сам, которые своими необдуманными решениями в первую и последнюю виноваты во всех бедах Старого Света, вопрос, как вы понимаете, риторический. Точно таким же риторическим является вопрос о том, понимают ли в Европе, что для решения сложившихся проблем нужно полностью менять своё поведение и свою политику. Делать её суверенной, в конце концов.