Масштаб иностранного проникновения во все сферы деятельности в РФ — запредельный. И это будет аукаться ещё очень долго.

Когда Россия в 1990-е бросилась в неравные объятия Запада, никто и предположить не мог, что спустя тридцать лет с этим же самым Западом начнётся сильнейший геополитический конфликт, вызванный неадекватным поведением в первую очередь американских политиков. Как итог, за тридцать лет масштаб проникновения западных технологий и комплектующих во все сферы российской деятельности оказался запредельным: во многих, включая стратегически важные, отраслях, например, в гражданской авиации, и вовсе всё было отдано на откуп западному капиталу.

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Досталось и космической отрасли: во всех российских спутниках так или иначе в тех или иных количествах используются иностранные комплектующие. Учитывая период турбулентности, в который мы сейчас живём, так дальше функционировать нельзя, поэтому госкорпорации «Ростех» было поручено решать эту ошибку 1990-х. Сегодня госкорпорация сообщила о том, что начала поставки комплектующих для первого полностью импортозамещённого российского спутника.

В данном случае речь идёт о спутнике связи «Экспресс-АМУ4», а конкретно — о его актуаторах СВЧ-переключателей, использующихся для управления полезной нагрузкой спутника. Разработкой и выпуском этих актуаторов занимается входящий в состав «Ростеха» холдинг «Росэлектроника».

Таким образом, «Экспресс-АМУ4» станет первым российским спутником связи, и спутником вообще, выпущенным без использования комплектующих иностранного производства. Проще говоря, будет первым полностью импортозамещённым российским спутником со времён коллапса СССР.