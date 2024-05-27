Не пора ли гражданам Украины проснуться и понять свою роль в этой драматической постановке?

Представители западной прессы очень любят смаковать тему того, что Украине в рамках военной помощи якобы передают «всякое старьё», и что это является одной из основных причин сложившейся на сегодняшний день печальной для Киева обстановки на поле боя. Откуда западная пресса берёт этот вздор, сказать сложно, поскольку страны коллективного Запада поставили для ВСУ огромное количество суперсовременных систем противовоздушной обороны, лучших западных танков и БМП, десятки тысяч дронов, а также полностью обеспечивают ВСУ средствами разведки и наблюдения.

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Проще говоря, уровень вовлечённости западных стран в украинский кризис совершенно беспрецедентен. Тем не менее, основная в плане количества непосредственно поставленной на Украину военной техники — это действительно старые образцы, которые НАТО выгребло из арсеналов вступивших в альянс бывших членов Организации Варшавского Договора. Советские танки, БМП, БТР, зенитные системы, стрелковое оружие, снаряды, артиллерия — всё это свозилось на Украину не потому, что Запад такой жадный и не хочет отдавать своё, а потому, что украинские военные обучались именно на советском вооружении, и масштаб потерь этих вооружений за первые месяцы конфликта со стороны ВСУ был настолько ошеломляющим, что пришлось в спешном порядке латать эти дыры.

После того, как были «перемолоты» эти поставки, начались уже поставки непосредственно западных вооружений. В случае с Тайванем, где, как считают в США, разразится следующий крупный конфликт, политика будет другой. Так, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что Вашинтон передаст в пользу Тайбэя именно что самые современные виды вооружений — в противовес устаревшим, поставлявшимся Украине.

По словам Маккола, эти конфликты совершенно разные по своей сути: тайваньский конфликт, если он действительно начнётся, будет преимущественно морским. Тайваньские вооружённые силы же изначально готовы к управлению и использованию вооружений западного (американского) производства.