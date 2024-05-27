Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Они являются реальной властью»: МИД России о перспективе исключения «Талибана» из списка террористов
Времена меняются. Прошлые террористы теперь ведут себя цивилизованнее якобы цивилизованных политиков.

Поскольку мы живём в период стремительных перемен в геополитике, когда за год происходят десятилетия (если не столетия) изменений, то и принимаемые политиками решения отражают объективную реальность. В отношении Афганистана объективная реальность выглядит следующим образом: властью в государстве являются представители «Талибана», пока ещё числящегося в РФ как террористическая организация. И вот, убрать данное афганское движение, а ныне действующую власть, из списка террористических организаций предлагает МИД России.

реклама

По словам спецпредставителя президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов (поистине говорящая фамилия, такое совпадение нарочно не придумаешь), исключение «Талибана» из списка террористических организаций — это обязательное решение, без которого невозможно говорить о полноценном признании действующего руководства Афганистана.

Процесс легитимизации Россией «Талибана», к слову, уже вовсю идёт: РФ пригласила нынешнее руководство Афганистана для участия в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт с 5 по 8 июня. Кроме того, российские дипломаты уже неоднократно встречались с представителями «Талибана», в том числе в Москве.

Следует понимать, что «террористы» сейчас ведут себя адекватнее и цивилизованнее, чем представители так называемых цивилизованных государств коллективного Запада. По крайней мере, талибам хватает ума не базланить, словно заезженная пластинка на патефоне, про удары по территории России, ослабление России и нанесение ей стратегического поражения.

#россия #политика #афганистан
+
Написать комментарий (0)
Генсек НАТО выступил категорически против использования сил альянса в конфликте на Украине
Шольц предположил, что в ближайшие 30 лет Украине членства в НАТО не видать
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
18
Итоги гоночного уик-энда 25-26 мая
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Май)
8
Мое мнение об Xperia 5 V (Eurogamer)
5
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
250
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
22
Собираем игровую сборку ПК для запуска Dota 2 и Counter-Strike 2 всего за 40 000 рублей
7
7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать
3
Мое мнение о Final Fantasy 7 Rebirth (Eurogamer)
2
Генерал армии США: поражение Украины станет поражением НАТО
18

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
15:56
на ультра перфоманс .этот клоун так и делает.и никаких там 2 к нет в помине,он даунскейлит до 1080 с dlsdr .там было бы слайд шоу в реальных 2к -хотя там и в 1080 слайд шоу.днище полное карта
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Nvidia&Intel Hater
15:56
как всегда мыльцо вьебенилд по полной ??? мудак зелножопый.твоя карта соснет везде где можно без мыла.это кусок кала высранный хуангом
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Николай Мельник
15:55
Ну если ты купил ее на Авито, то она может быть и не красивой (обшарпанной), к тому же когда выйдет 6070, то она уже не будет красивой , и ты точно был у нее не первый))). Опять же 4070 может подарит...
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
Юрий Полкунов
15:54
Пусть эти шавки дешевые только попробуют выслужится перед хозяином, этим странам тоже будет светить денацификация по ускоренной программе. За них впрягаться не будут.
Spiegel: Страны Балтии и Польша введут свои войска на территорию Украины в случае прорыва России
Мохнатый
15:53
Коммунизм идеология для воспитания трудовых рабов. Что б сидели по квартиркам тихо и вкалывали на заводе по 12 часов в сутки за мизерную зарплату. При этом при глобальном кризисе перепроизводства это ...
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
demanik
15:49
В senua's saga - hellblade ii нету лучей, а наниты это не лучи, далеко не лучи.
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
glavhyilo
15:47
украине может хана скоро прийти.
Шольц предположил, что в ближайшие 30 лет Украине членства в НАТО не видать
owzod
15:47
Горячая - это же фишка красных, уже более 20 лет, что вк, что процики. Ну технология у них такая. Не просто так ведь они от Топов ВК отказались. А Топы это лицо компании, что она Магёт.
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Легенда
15:46
сам ты клоун. кайф имеешь покупай. самовывоз
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
glavhyilo
15:44
дум это хорошо
Средневековая версия Doom: подробности о грядущем релизе серии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем