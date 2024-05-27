Времена меняются. Прошлые террористы теперь ведут себя цивилизованнее якобы цивилизованных политиков.

Поскольку мы живём в период стремительных перемен в геополитике, когда за год происходят десятилетия (если не столетия) изменений, то и принимаемые политиками решения отражают объективную реальность. В отношении Афганистана объективная реальность выглядит следующим образом: властью в государстве являются представители «Талибана», пока ещё числящегося в РФ как террористическая организация. И вот, убрать данное афганское движение, а ныне действующую власть, из списка террористических организаций предлагает МИД России.

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По словам спецпредставителя президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов (поистине говорящая фамилия, такое совпадение нарочно не придумаешь), исключение «Талибана» из списка террористических организаций — это обязательное решение, без которого невозможно говорить о полноценном признании действующего руководства Афганистана.

Процесс легитимизации Россией «Талибана», к слову, уже вовсю идёт: РФ пригласила нынешнее руководство Афганистана для участия в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт с 5 по 8 июня. Кроме того, российские дипломаты уже неоднократно встречались с представителями «Талибана», в том числе в Москве.

Следует понимать, что «террористы» сейчас ведут себя адекватнее и цивилизованнее, чем представители так называемых цивилизованных государств коллективного Запада. По крайней мере, талибам хватает ума не базланить, словно заезженная пластинка на патефоне, про удары по территории России, ослабление России и нанесение ей стратегического поражения.