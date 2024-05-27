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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО выступил категорически против использования сил альянса в конфликте на Украине
Тогда будет «сложно» удержать альянс от прямого конфликта, к удивлению многих предположил генсек.

Глядя на ситуацию в зоне конфликта, кураторы Украины прекрасно понимают, чем всё закончится. В этой связи всё чаще звучат панические и переходящие в откровенно истерические комментарии о необходимости наращивать и без того уже запредельный уровень поддержки Украины, включая такие отчаянные меры, как отправку натовских войск, разрешение на участие натовской авиации (поначалу в качестве ПВО), а также на снятие ограничений на нанесение ударов западным оружием по общепризнанной российской территории.

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Всё это элементы отчаяния западных кураторов Украины, но отчаявшиеся люди, как известно, наиболее опасны, и если хорошенько и демонстративно не привести их в чувства, то можно проснуться в новой и очень неприятной реальности. Пока что уровень отчаяния, впрочем, не запределен, из-за чего минимальные голоса разума из уст натовских функционеров всё-таки прорываются. Так, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил категорически против отправки натовских войск на Украину и против использования авиации стран-союзников в небе над Украиной.

Как справедливо отметил Столтенберг, если пересечь эту черту, то будет «очень сложно» удержать НАТО от прямого конфликта с Россией. Чем этот конфликт закончится для НАТО и для всего северного полушария Земли в целом, Столтенберг уточнять не стал, но все это примерно себе представляют.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато
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Шольц предположил, что в ближайшие 30 лет Украине членства в НАТО не видать
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