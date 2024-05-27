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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц предположил, что в ближайшие 30 лет Украине членства в НАТО не видать
Мы бы предположили иначе: в ближайшие 30 ундециллионов лет не видать.

Формально Украина не является членом НАТО, да и вообще не повязана с коллективным Западом никакими обязательствами. Фактически же уровень спонсирования Западом Украины абсолютно беспрецедентен, а потоки оружия туда идут такие, что никаким членам Североатлантического альянса даже не снилось. Как говорится, ради поддержания конфликта с Россией с целью её мнимого ослабления западным странам не жалко ничего, даже целую Украину. При этом, когда конфликт рано или поздно закончится, США и Европа уже фактически готовы поступить с Киевом примерно так: поматросить и бросить.

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По крайней мере, о том, что даже в долгосрочной перспективе Украину не ждёт членство в НАТО, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Когда представители прессы задали ему соответствующий вопрос, тот заявил, что принятие Украины в НАТО не ожидается не просто в ближайшее время, а, скорее всего, и в ближайшие тридцать лет.

При этом непосредственно натовские функционеры продолжают использовать членство в НАТО как морковку для Украины, заявляя о «неизбежности» вступления Киева в альянс. Понятно, что за этими словами ничего нет и не будет, потому что последствия все прекрасно понимают, иначе бы Украину уже давным-давно приняли невзирая ни на какие сложности и юридические проволочки.

Все эти разговоры только провоцируют российское политическое руководство на увеличение количества операционных направлений в зоне боевых действий на Украине и разрешение текущего кризиса силовым способом.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #германия #психиатрия
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Генсек НАТО выступил категорически против использования сил альянса в конфликте на Украине
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