Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Макрон призвал «до конца» помогать Украине
До чьего конца, Макрон?

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментарии которого больше зависят от фаз луны и положения Юпитера по отношению к другим планетам Солнечной системы, чем от понимания реальности происходящих в глобальной геополитике событий, регулярно позволяет себе противоречащие друг другу заявления. Сегодня очередной «ястребиный» период, поэтому во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером глава Пятой Республики позволил себе заявить о необходимости Западу продолжать оказывать Украине поддержку «до конца».

реклама

По словам Макрона, Запад с самого начала занял «жёсткую позицию», но «необходимо идти дальше»: западным странам необходимо «до конца» помогать Украине оказывать сопротивление российской специальной военной операции, а также делать всё необходимое для обучения и вооружения украинских вооружённых сил.

Только так, в представлении Макрона, можно будет добиться «долгосрочного мира в рамках международного права».

В очередной раз напоминаем президенту Франции, что долгосрочный мир в рамках международного права возможен только в том случае, если все субъекты этого международного права чувствуют себя спокойно и не обеспечивают собственную безопасность за счёт чужой безопасности. Проще говоря, требования России должны быть безоговорочно и в полной мере выполнены, и это на сегодняшний день уже единственный вариант. То же, что предлагает Макрон, это стремление к нанесению РФ стратегического поражения, что, конечно, ничего общего с долгосрочным миром не имеет. Это лишь конкретные и нереализуемые «хотелки» в рамках так называемого порядка, основанного на правилах.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #франция
2
Показать комментарии (2)
Канцлер ФРГ выступил против использования немецкого оружия для ударов по территории РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
15
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
92
Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro
51
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Май)
5
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
195
Мое мнение об Xperia 5 V (Eurogamer)
2
Запад хочет использовать активы РФ для выдачи кредита Украине в размере $50 миллиардов
20
Генерал армии США: поражение Украины станет поражением НАТО
12
Мое мнение о Final Fantasy 7 Rebirth (Eurogamer)
1
Обзор комбинированного пуско-зарядного устройства TrendVision Start Compressor (4в1)
1

Сейчас обсуждают

Saf- Saf
23:33
На каком основании исконно Русские территории назвали независимым государством и позволили этому длиться аж 33 года? С какой радости УССР возомнила себя государством, будучи тупо нарезана в своих гран...
Российская армия полностью освободила посёлок Уманское
l33t_h4x00r
23:26
Подлета чего и откуда? Если вы не понимаете, то Европа разная...что могут сделать с Украиной, то не будут делать с Финляндией например..
Президент Эстонии пригрозил «разобраться» с Россией, чтобы потом начать переговоры по Украине
32Влад32
23:25
Напишу грубо, но зато правду. Тупые хохлы вдруг решили, что америкосы их полюбили, зауважали и дают им лучшее оружие из того, что имеют.
Forbes: США передали Украине танки Abrams c самой слабой защитой
Зю
23:23
Надо посмотреть обзоры
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 теперь не требует TPM, Secure Boot или DirectX
DIP48
23:19
А что за контроллеры дисков стоят ?
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
DIP48
23:14
Опять ненужно дотационное отвалилось)
Министерство обороны подтвердило взятие населённого пункта Берестовое
VAKT
23:14
заплешивел
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
DIP48
23:13
Макрону совершенно не жал украинцев ? До последнего хохла решил воевать ?
Складной смартфон Motorola Razr 50 появился на сайте сертификации TENAA и раскрыл свои спецификации
Юра Бренцис
23:11
Большую часть физических манипуляций, которые люди проводят на работе роботы выполнить не способны. Починка авто, монтаж различного рода коммуникаций, хирургия и мануальные процедуры, сфера красоты......
Илон Маск предсказывает, что искусственный интеллект отберёт у людей все рабочие места
VAKT
23:10
Поздно пить боржоми, когда почки отвалились.
Аграрное возрождение Запорожья: Как Россия возрождает сельское хозяйство освобожденного региона
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем