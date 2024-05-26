До чьего конца, Макрон?

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментарии которого больше зависят от фаз луны и положения Юпитера по отношению к другим планетам Солнечной системы, чем от понимания реальности происходящих в глобальной геополитике событий, регулярно позволяет себе противоречащие друг другу заявления. Сегодня очередной «ястребиный» период, поэтому во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером глава Пятой Республики позволил себе заявить о необходимости Западу продолжать оказывать Украине поддержку «до конца».

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По словам Макрона, Запад с самого начала занял «жёсткую позицию», но «необходимо идти дальше»: западным странам необходимо «до конца» помогать Украине оказывать сопротивление российской специальной военной операции, а также делать всё необходимое для обучения и вооружения украинских вооружённых сил.

Только так, в представлении Макрона, можно будет добиться «долгосрочного мира в рамках международного права».

В очередной раз напоминаем президенту Франции, что долгосрочный мир в рамках международного права возможен только в том случае, если все субъекты этого международного права чувствуют себя спокойно и не обеспечивают собственную безопасность за счёт чужой безопасности. Проще говоря, требования России должны быть безоговорочно и в полной мере выполнены, и это на сегодняшний день уже единственный вариант. То же, что предлагает Макрон, это стремление к нанесению РФ стратегического поражения, что, конечно, ничего общего с долгосрочным миром не имеет. Это лишь конкретные и нереализуемые «хотелки» в рамках так называемого порядка, основанного на правилах.