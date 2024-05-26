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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Sky News: Россия производит втрое больше снарядов, чем весь Запад, и за четверть стоимости
Ну, на самом деле примерно в 7 раз больше и за 1/10 цены.

Конфликт на Украине запустил для стран коллективного Запада череду удивительных для них открытий. Совершенно «внезапно» оказалось, что Россия отличается самодостаточностью во всех ключевых сферах, а там, где эта самодостаточность пока ещё не достигнута, процесс идёт с нарастающей стремительностью. Вместе с тем выяснилось, что РФ имеет большое количество друзей в странах глобального Юга, а также сумела сохранить военно-промышленную базу, позволяющую ей обеспечивать все потребности и постоянно наращивать производство.

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Вот и британское издание Sky News, ссылаясь, впрочем, на непонятные источники, рапортует о том, что в вопросе производства артиллерийских снарядов, являющихся основным «расходником» в реалиях украинского кризиса, Россия примерно втрое превосходит все совокупные возможности западных стран вместе взятых (Sky News называет их «союзниками Украины»), при этом выпуская их за четверть от западной стоимости.

Нетрудно догадаться, что Sky News клонит к тому, что в конфликте на истощение, коим является специальная военная операция на Украине, Запад не в состоянии конкурировать с российскими военно-промышленными возможностями. К озвученным изданием цифрам есть претензии: все озвучивают разные значения, однако наиболее часто встречающееся соотношение — это 7:1 в пользу РФ в производстве артиллерийских снарядов при 1/10 от их стоимости по сравнению с западными аналогами. На стоимость влияет заведомо более дорогая энергия, раздутый ВВП западных стран, а также дорогущее сырьё.

Следует помнить, что перед нами отнюдь не попытка усмирить бдительность. Дело в том, что после окончания Холодной войны демилитаризация происходила повсеместно, и на Западе тоже: считалось, что крупных конфликтов больше никогда не будет, а глобальные сверхдержавы будут бороться за сферы влияния посредством прокси-конфликтов низкой интенсивности на территориях третьих стран. Москве в своё время хватило ума остановить разрушительный процесс сокращения военно-промышленных мощностей и даже обернуть этот процесс вспять. В западных столицах же об этом начали думать только сейчас, когда уже, мягко говоря, поздновато.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз #промышленность
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Посол России в США предупредил, что Украина потеряет больше территорий, если не начнутся реальные переговоры
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