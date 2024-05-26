Под реальными переговорами имеется в виду основательный диалог с учётом всей объективной реальности, сложившейся «на земле».

Хотя для России идеальным решением было бы достигнуть всех без исключения целей специальной военной операции за столом переговоров, подразумевая при этом, что ВС РФ придётся контролировать исполнение договорённостей на Украине, поскольку доверия к Киеву и Западу больше нет, но если такие переговоры не состоятся, то продолжится силовое решение проблемы.

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Казалось бы, для Киева выбор прост: нужно выбирать вариант соглашения на любые российские условия, пока ещё есть, что вообще выторговывать, пока не стало ещё хуже. Тем не менее, никаких поползновений в сторону осознания реальности в киевском утратившем легитимность руководстве не наблюдается и, по всей видимости, наблюдаться не будет. О том, что последует за отказом от предметных переговоров по Украине, предупредил посол России в США Анатолий Антонов.

По словам Антонова, если предметные, основательные переговоры так и не состоятся, то Украина продолжит терять территории.

Необходимо понимать, что дополнительные цели специальной военной операции на Украине корректируются, исходя из складывающейся ситуации. Например, совершенно точно понятно, что весной 2022 года Россия была готова возвратить Киеву контроль над Херсонской и Запорожской областями при выполнении Украиной всех обязательств по проекту договора. Когда переговоры были сорваны, дополнительные цели изменились, и теперь Киеву в случае начала переговоров придётся на уровне ООН безоговорочно признать новую территориальную реальность в виде отошедших к РФ пяти регионов. Собственно, Антонов предупреждает о том, что в конечном счёте этих регионов может стать не пять (с учётом Крыма), а больше. Проще говоря, затягивание конфликта не идёт на пользу Киеву, и он должен это наконец-то уяснить.