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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Посол России в США предупредил, что Украина потеряет больше территорий, если не начнутся реальные переговоры
Под реальными переговорами имеется в виду основательный диалог с учётом всей объективной реальности, сложившейся «на земле».

Хотя для России идеальным решением было бы достигнуть всех без исключения целей специальной военной операции за столом переговоров, подразумевая при этом, что ВС РФ придётся контролировать исполнение договорённостей на Украине, поскольку доверия к Киеву и Западу больше нет, но если такие переговоры не состоятся, то продолжится силовое решение проблемы.

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Казалось бы, для Киева выбор прост: нужно выбирать вариант соглашения на любые российские условия, пока ещё есть, что вообще выторговывать, пока не стало ещё хуже. Тем не менее, никаких поползновений в сторону осознания реальности в киевском утратившем легитимность руководстве не наблюдается и, по всей видимости, наблюдаться не будет. О том, что последует за отказом от предметных переговоров по Украине, предупредил посол России в США Анатолий Антонов.

По словам Антонова, если предметные, основательные переговоры так и не состоятся, то Украина продолжит терять территории.

Необходимо понимать, что дополнительные цели специальной военной операции на Украине корректируются, исходя из складывающейся ситуации. Например, совершенно точно понятно, что весной 2022 года Россия была готова возвратить Киеву контроль над Херсонской и Запорожской областями при выполнении Украиной всех обязательств по проекту договора. Когда переговоры были сорваны, дополнительные цели изменились, и теперь Киеву в случае начала переговоров придётся на уровне ООН безоговорочно признать новую территориальную реальность в виде отошедших к РФ пяти регионов. Собственно, Антонов предупреждает о том, что в конечном счёте этих регионов может стать не пять (с учётом Крыма), а больше. Проще говоря, затягивание конфликта не идёт на пользу Киеву, и он должен это наконец-то уяснить.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Vorvort
16:29
Автору респект за статью, но есть критика. Senua's Hellblade 2 по геймплею и сюжету абсолютный шлак, об этом писали многие эксперты, и я с этим согласен. Использовать это поделие от Ninja Theory можно...
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owzod
16:29
Пойми одно. Красные не могут в Топы). Ну не ту у них таких инженеров.
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Китя
16:28
Сейчас брать 4090 смысла нет. Сливать на Авито 4090 надо. Этим летом выйдет 5090.
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
dimkahon
16:27
А чо не за 300? Рука не поднялась такое написать?
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Vorvort
16:26
Потому что зелёные часто пишут в комментариях что 7900XTX равна 4070 Ти или 4070 Ти Супер. Вот и получили оплеуху.
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
dimkahon
16:25
Хаха, рили? Чел мутит уже который раз какие-то свои тесты, пытаясь доказать себе, что он не зря купил 7900хтх. Может, скоро сам в это поверит.
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
dimkahon
16:24
А у тебя что где горит и плавится?
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
owzod
16:23
Я на старте за 117 тыр. 4090 таф брал, что скажешь) Умник).
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
АЕV
16:22
По пунктам ватноголовуму тебе объясняю: пенсионный возраст у них выше так как люди живут на 25-30 лет дольше как минимум и это мужчины. Медицина на высоте, а если тебе с ЗП жаба душит заплатить на сем...
В США ежедневное употребление марихуаны впервые превысило потребление спиртного
dimkahon
16:22
И чем она лучшая? Тем, что ты так считаешь?
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