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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Похоже на агонию»: Лавров о призывах разрешить наносить удары западным оружием по территории РФ
Лавров вынужден изъясняться дипломатическим языком.

Последнее время Киев, руководство которого 21 мая утратило легитимность и, по большому счёту, больше не может давать никаких указов, с истеричностью и яростью, достойными лучшего применения (например, в деле поиска любых путей к переговорам с Москвой ради собственного же блага), призывает страны коллективного Запада, преимущественно США, разрешить использовать переданное Украине западное оружие для нанесения ударов вглубь территории России.

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Мы много раз уже говорили, что любые удары Украины по территории России в юридических рамках этого конфликта абсолютно незаконны, и за эти выходки ВС РФ регулярно осуществляют призванные отрезвить киевское руководство удары возмездия по очень чувствительным целям на Украине. Тем не менее, призывы украинского политического руководства к Западу не ослабевают, а напротив — усиливаются.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал их с безысходностью и осознанием реального положения дел. Как отметил Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину, вышеуказанные призывы Киева и поддакивание им в определённых американских политических кругах свидетельствуют о понимании того, что «обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели». По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, происходящее «похоже на агонию».

Следует помнить, что ВСУ и так уже используют западное оружие для обстрелов общепризнанной российской территории. Реактивные снаряды Vampire чешского производства и управляемые авиабомбы Hammer французского производства, перехватываемые над Белгородской областью — об этом даже Минобороны России регулярно сообщает. Что уж говорить про использование оперативно-тактических ракет ATACMS, крылатых ракет Storm Shadow и SCALP по целям в Крыму и в новых регионах России. Причём в большинстве случаев такие удары — это не просто нарушение международного права, а самые настоящие военные преступления: беспорядочное применение оружия площадного действия (реактивные системы залпового огня) не просто по городу, а по его жилым кварталам, фиксируется и будет предъявлено в качестве обвинения тем, кто отдавали эти преступные приказы. Со всеми вытекающими последствиями.

#россия #украина #политика #боевые действия
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