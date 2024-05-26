Лавров вынужден изъясняться дипломатическим языком.

Последнее время Киев, руководство которого 21 мая утратило легитимность и, по большому счёту, больше не может давать никаких указов, с истеричностью и яростью, достойными лучшего применения (например, в деле поиска любых путей к переговорам с Москвой ради собственного же блага), призывает страны коллективного Запада, преимущественно США, разрешить использовать переданное Украине западное оружие для нанесения ударов вглубь территории России.

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Мы много раз уже говорили, что любые удары Украины по территории России в юридических рамках этого конфликта абсолютно незаконны, и за эти выходки ВС РФ регулярно осуществляют призванные отрезвить киевское руководство удары возмездия по очень чувствительным целям на Украине. Тем не менее, призывы украинского политического руководства к Западу не ослабевают, а напротив — усиливаются.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал их с безысходностью и осознанием реального положения дел. Как отметил Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину, вышеуказанные призывы Киева и поддакивание им в определённых американских политических кругах свидетельствуют о понимании того, что «обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели». По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, происходящее «похоже на агонию».

Следует помнить, что ВСУ и так уже используют западное оружие для обстрелов общепризнанной российской территории. Реактивные снаряды Vampire чешского производства и управляемые авиабомбы Hammer французского производства, перехватываемые над Белгородской областью — об этом даже Минобороны России регулярно сообщает. Что уж говорить про использование оперативно-тактических ракет ATACMS, крылатых ракет Storm Shadow и SCALP по целям в Крыму и в новых регионах России. Причём в большинстве случаев такие удары — это не просто нарушение международного права, а самые настоящие военные преступления: беспорядочное применение оружия площадного действия (реактивные системы залпового огня) не просто по городу, а по его жилым кварталам, фиксируется и будет предъявлено в качестве обвинения тем, кто отдавали эти преступные приказы. Со всеми вытекающими последствиями.