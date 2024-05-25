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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Средства ПВО РФ отразили масштабный удар ВСУ по Белгородской области
Перехватить удалось не всё. Тем временем украинские мониторинговые ресурсы рапортуют о готовящемся российском ударе возмездия за акты террора ВСУ.

В Киеве очень странно понимают практику «око за око». Реальность такова, что это ВС РФ в ответ на незаконные действия ВСУ в отношении российской территории (в очередной раз напоминаем, что в юридических рамках текущего конфликта Украине запрещено наносить удары по территории России, не являющейся зоной боевых действий) наносят удары возмездия по объектам двойного назначения на территории Украины. Киевское же политическое руководство имеет наглость отвечать на ответ и отыгрываться на Белгороде и Белгородской области. Очередной террористический удар (Минобороны РФ классифицирует эти атаки именно таким образом) произошёл сегодня вечером.

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Согласно сводке МО РФ, 15 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire были перехвачены над Белгородской областью около 19:00 по московскому времени, затем в 22:30 по московскому времени над регионом были перехвачены 29 снарядов РСЗО RM-70 Vampire и одна противокорабельная ракета "Нептун". Перехватить удалось не все средства поражения, поэтому ущерб городу был нанесён.

«Под ударом оказались самые густонаселенные улицы. Предварительно, в 46 квартирах в 10 многоэтажных домах зафиксированы повреждения. В основном выбиты окна. Есть прямые попадания (2 квартиры в 2 МКД). Пострадали две школы, три коммерческих объекта. Три автомобиля посечены осколками, 2 сгорели полностью», — заявил глава администрации Белгорода Валентин Демидов.

Тем временем, судя по всему, ВС РФ начали подготовку к ночному групповому или массированному удару возмездия за выходки официального Киева и подчиняющихся ему ВСУ. Украинские мониторинговые ресурсы сообщают о взлёте нескольких (по разным сведениям, до десяти) стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, являющихся носителями крылатых ракет Х-101. Вероятнее всего, ближе к утру к ним присоединятся ракетоносцы Ту-22М3, а также перехватчики МиГ-31К (носители гиперзвуковых «Калибров»). Также на днях украинские источники сообщали о выходе в Чёрное море как минимум одного носителя крылатых ракет «Калибр».

#россия #украина #политика #боевые действия
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Вторичная детонация началась после удара ВС РФ по «супермаркету» в Харькове
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