Судя по всему, по старой украинской традиции, супермаркет использовался как хранилище боеприпасов. Таких прецедентов зафиксированы уже десятки, если не больше.

Поскольку в Киеве наивно полагают, что раз коллективный Запад позволяет ему творить любой беспредел и заниматься, по сути, военными преступлениями, то отвечать ему за это не придётся, то политика использования гражданских объектов для военных целей на Украине продолжается. Сегодня украинская пресса стала массово публиковать кадры ударов ВС РФ по «супермаркету» в Харькове, попытавшись тем самым обвинить российские войска в намеренных ударах по гражданским объектам.

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Чего украинская пресса и аффилированные с ней telegram-каналы не отметили, так это того, что вторичная детонация чего-то явно не гражданского длилась продолжительный период времени, о чём сообщают очевидцы с места событий.

Что конкретно российская армия «накрыла» в этом переоборудованном под очередной военный склад «супермаркете», пока неизвестно; скорее всего, узнаем об этом завтра из сводки Минобороны России.

Необходимо понимать, что случаев использования ВСУ гражданских объектов в военных целях за время специальной военной операции были зафиксированы десятки, если не сотни, так что ничего удивительного в этом нет. Украинские вооружённые формирования регулярно замечаются размещающими технику прямо в жилых массивах, использующими подземные паркинги как места складирования техники, и так далее. Российские средства объективного контроля практически беспрепятственно летают над Харьковом, так что в поступлении проверенной информации можно практически не сомневаться.