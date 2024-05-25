Конфликт — это всегда время перемен, нововведений и нестандартных решений.

Когда российская специальная военная операция только начиналась, мало кто мог предположить, какой характер она примет через N-ное количество времени. Процесс затянулся на годы, и на сегодняшний день облик этого конфликта уже совсем не тот, с каким он начинался. Массовое применение дронов, различных самоделок, работа «волонтёрки» и прочее-прочее. Причём, с обеих сторон.

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Это данность, и с этой данностью необходимо иметь дело, при возможности переводя продукцию «народного оборонного-промышленного комплекса» в категорию полноценного государственного ВПК. Именно этим поручил заняться российских промышленников президент Владимир Путин.

По словам главы государства, ресурсы «народного ОПК» необходимо задействовать эффективнее, а самые эффективные и успешные образцы в ускоренном порядке принимать на вооружение.

Необходимо понимать, что характер этого затяжного конфликта меняется постоянно, и вооружённые силы должны не просто адаптироваться к новым угрозам, а опережать коллективного противника, который всем известен, на несколько шагов вперёд.