Бояться — это правильно. Страх — естественное, здоровое чувство, оберегающее объект от страшной жизненной правды.

Так уж сложилась история, что Германия до сих пор полностью лишена всех видов суверенитета и вынуждена подчиняться сразу двум акторам: Евросоюзу и Соединённым Штатам Америки. Именно по этой причине Берлин, которому в первую очередь был невыгоден односторонний разрыв отношений с Россией, на этот шаг пошёл, и именно по этой причине ФРГ, скрипя зубами и понимая, что за всё содеянное придётся отвечать перед Москвой, поставляет оружие, включая тяжёлую технику, на Украину.

реклама

Тем не менее, канцлер Германии Олаф Шольц продолжает хотя бы минимально сохранять адекватность и оставлять хотя бы одну узенькую тропиночку, по которой можно пройти и начать в перспективе восстанавливать нужные в первую и последнюю очередь самой Германии отношения с Россией. Так, по словам Шольца, ФРГ «достигла предела возможного» в вопросе оказания военной помощи Украине.

Как отметил Канцлер, Германия оказывает Украине поддержку в оборонительном конфликте, но при этом делает всё возможное, чтобы избежать втягивание самой Германии или всего блока НАТО в прямую войну с Россией.

Напомним, Шольц и немецкий парламент — Бундестаг — регулярно выступают и голосуют против поставок Киеву крылатых ракет Taurus, справедливо опасаясь, что ВСУ начнут применять их по целям на общепризнанной территории России с совершенно оправданным военным ответом Москвы по территории Германии. По тем же предприятиям военно-промышленного комплекса, например.

Также следует напомнить, что Германия предоставила Украине вооружений на 28 миллиардов евро, являясь второй после США страной по объёму переданной Киеву военной «помощи». К сожалению, в силу причин, указанных нами в первом абзаце, Германию в конце концов «продавливают», а Шольц как лидер слишком слаб и бесхребетен, чтобы сопротивляться давлению.