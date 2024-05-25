Бытует мнение, что пора-таки развязывать самим себе руки.

Около суток назад в украинском сегменте Сети появились фотографии повреждённого в результате удара ВСУ фасада радиолокационной станции «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае, являющейся компонентом российской системы ядерной безопасности — системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). На тот момент правдивость снимков, учитывая то, как легко сейчас сгенерировать идеальные «фейки», оставалась под вопросом, но сегодня о том, что объект действительно получил повреждения, заявил сенатор от Запорожской области и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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В подробности Рогозин вдаваться не стал, отметив лишь, что если завирусившиеся изображения — не фейки — то будет весьма наивно предполагать, что Киев решился на такой шаг самостоятельно, без одобрения своего главного спонсора в лице США.

Напомним, что РЛС «Воронеж-ДМ» относится к классу загоризонтных РЛС большой дальности и предназначена для выявления пусков крылатых и баллистических ракет, в том числе и со специальной (ядерной) боевой частью, давая тем самым время для ответной реакции.

Судя по имеющимся в Сети снимкам, повреждён, и то, незначительно, разве что фасад зданий, в которых расположены антенны РЛС, но не исключено, что само оборудование тоже было хотя бы незначительно, но задето. Правдивую информацию или нет публикуют украинские источники, знают разве что в Генштабе ВС РФ.

Если сведения подтвердятся, то будет совершенно справедливо и правильно устроить массированные удары возмездия по всем чувствительным военным и объектам двойного назначения на территории Украины. Киев и так уже заработал себе парочку массированных ударов возмездия за последние несколько недель, нарушая международное (в том числе гуманитарное) право, а здесь уже совсем другой уровень эскалации, особенно, учитывая тот факт, что никакого права на нанесение ударов по территории РФ текущий юридический статус вооружённого конфликта Украине не даёт.