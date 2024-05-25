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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО призвал разрешить Украине наносить удары западным оружием по общепризнанной территории РФ
Ещё один горе-функционер не знает международное право. Научим.

Формально страны коллективного Запада, усилиями которых российская специальная военная операция затянулась на два с лишним года и, скорее всего, продлится ещё минимум до 2025-го, не разрешают Киеву применять своё переданное Украине оружие для нанесения ударов по международно признанной территории России. Делается это по той причине, что между РФ и Украиной юридически нет войны, и применение ВСУ вооружений по территории России автоматически становится актами террора и военными преступлениями. Собственно, именно так Минобороны России и характеризует такие удары, которые Киев наносит или пытается нанести, а ВС РФ в ответ на эти незаконные выходки регулярно наносят удары возмездия по чувствительным украинским целям, включая объекты энергетики.

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В реальности же вооружённые силы Украины уже распоясались настолько, что позволяют себе применять западное оружие для нанесения ударов по общепризнанной территории РФ — в частности, МО РФ то и дело сообщает о перехвате реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства и управляемых авиабомб Hammer французского производства над той же Белгородской областью. На Западе при этом делают вид, будто этого ещё не происходит, и ведут разговоры о разрешении применения западного оружия для ударов по объектам на российской территории. В частности, буквально только что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал снять ограничения, наложенные Западом на Украину в вопросе применения вооружений по территории России по «законным целям». Отметим, что Зеленский уже давно просит Запад разрешить Киеву пойти на новый виток эскалации, причём его (Зеленского) совершенно не беспокоит, какой силы последует удар возмездия.

По словам Столтенберга, сейчас рассмотрение снятия этого ограничения особенно важно, потому что, дескать, соответствующий запрет не позволяет Украине эффективно отражать наступление ВС РФ в Харьковской области.

Почему Украина должна что-то эффективно отражать, вопрос, понятное дело, открытый. С точки зрения международного права, которое господин Столтенберг, что характерно, совершенно не знает, право на удары по территории РФ, которая не является зоной боевых действий, Украина получит только в том случае, если объявит России войну. Но есть большая дилемма: в таком случае поставки Украине западных вооружений станут вне закона, а любая третья сторона, промышляющая вооружением одной из воюющих сторон, автоматически станет соучастницей конфликта. Собственно, именно по этой причине западные страны и запретили Киеву объявлять войну и заставили ограничиться только военным положением на подконтрольной территории.

Кроме того, не забываем о том, что в эту игру можно играть вдвоём: ВС РФ тоже могут отработать по «законным целям» за пределами зоны боевых действий, в тех же странах НАТО, и насколько сильно тогда будет раскручен маховик эскалации, трудно даже себе представить. Поэтому Столтенбергу и другим функционерам, которые не принимают решений, а лишь занимаются политиканством, следует помалкивать, пока не договорились до глобальной катастрофы.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
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