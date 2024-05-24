На создание нового контроллера уйдут миллионы рублей.

«Северсталь» приступила к разработке контроллера для отечественного производства в сотрудничестве с российскими компаниями из металлургических и химических отраслей, сообщает председатель совета директоров компании Алексей Мордашов. Цель проекта — создание альтернативы импортным системам управления, таким как Siemens и GE. Как отмечает источник СМИ, первые образцы отечественного контроллера могут быть представлены уже в первом квартале следующего года.

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Контроллеры «Северстали» будут исполнять функции сбора данных с датчиков и управления электродвигателями, насосами и прессами, что актуально как для предприятий металлопроката, так и добычи полезных ископаемых. Разработка осуществляется при участии неназванного российского партнёра.

Михаил Покровский, глава АРПЭ, выделяет необходимость разнообразия выпускаемых в РФ контроллеров для полного удовлетворения потребностей промышленности. В прошлом предприятия чаще прибегали к иностранным решениям, однако сегодня акцент смещён на продукцию отечественных производителей с учётом востребованности открытой архитектуры АСУ ТП как фактора совместимости и кооперации между российскими производителями.

Аналитики признают, что текущие российские прототипы контроллеров уступают зарубежным аналогам от Siemens и других по техническим характеристикам, но вместе с тем они подчёркивают их полноценность, упоминая о пройденных испытаниях и наличии сертификации.

По предварительным оценкам, на создание нового контроллера может уйти от сотен тысяч до миллионов рублей. Однако подчёркивается, что проект «Северстали» касается более простых приборов для широкого промышленного использования, в то время как высокофункциональные приборы для стратегически важных отраслей будут требовать больших вложений.