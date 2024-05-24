Хотелки и какие-то иные мнения Киев может оставить у себя в голове и никогда их больше не озвучивать. А то условия ещё сильнее ужесточатся.

Хотя российских и украинских «патриотов» с «турбонаддувом» начинает корёжить и колбасить от одного только слова «переговоры» в контексте Украины, реальность заключается в том, что добиться целей специальной военной операции (а речь идёт только об этом, потому что для всего остального время Украиной уже упущено) дипломатическим путём всегда лучше, чем военным. Военным путём Россия их в любом случае добьётся, но цена этого, как вы понимаете, это гибель, ранения и инвалидность военнослужащих, разрушения территорий Украины, которые либо уже сейчас включены в состав РФ, либо будут включены в её состав впоследствии, и колоссальное бремя восстановления, которое ляжет на российский бюджет.

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В связи со всем вышеперечисленным вполне естественно, что российское политическое руководство желает завершить кризис мирными переговорами. Но, естественно, на российских условиях. О том, что если вести переговоры, то только на основе сложившихся реалий «на земле», а реалии эти всем известны, заявил сегодня президент России Владимир Путин во время пресс-конференции с президентом Беларуси Александром Лукашенко по итогам государственного визита в Минск.

Как отметил Путин, сейчас возобновились комментарии о необходимости проведения переговоров. По словам президента России, Москва от переговоров не отказывалась, но основываться они должны на здравом смысле и реалиях, сложившихся «на земле», при учёте тех основополагающих моментов, которые были выработаны в рамках российско-украинских переговоров в Беларуси и Турции в 2022 году, но впоследствии «выброшенные» украинской стороной.