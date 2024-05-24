Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин заявил, что переговоры по Украине могут быть только на основе реалий «на земле»
Хотелки и какие-то иные мнения Киев может оставить у себя в голове и никогда их больше не озвучивать. А то условия ещё сильнее ужесточатся.

Хотя российских и украинских «патриотов» с «турбонаддувом» начинает корёжить и колбасить от одного только слова «переговоры» в контексте Украины, реальность заключается в том, что добиться целей специальной военной операции (а речь идёт только об этом, потому что для всего остального время Украиной уже упущено) дипломатическим путём всегда лучше, чем военным. Военным путём Россия их в любом случае добьётся, но цена этого, как вы понимаете, это гибель, ранения и инвалидность военнослужащих, разрушения территорий Украины, которые либо уже сейчас включены в состав РФ, либо будут включены в её состав впоследствии, и колоссальное бремя восстановления, которое ляжет на российский бюджет.

реклама

В связи со всем вышеперечисленным вполне естественно, что российское политическое руководство желает завершить кризис мирными переговорами. Но, естественно, на российских условиях. О том, что если вести переговоры, то только на основе сложившихся реалий «на земле», а реалии эти всем известны, заявил сегодня президент России Владимир Путин во время пресс-конференции с президентом Беларуси Александром Лукашенко по итогам государственного визита в Минск.

Как отметил Путин, сейчас возобновились комментарии о необходимости проведения переговоров. По словам президента России, Москва от переговоров не отказывалась, но основываться они должны на здравом смысле и реалиях, сложившихся «на земле», при учёте тех основополагающих моментов, которые были выработаны в рамках российско-украинских переговоров в Беларуси и Турции в 2022 году, но впоследствии «выброшенные» украинской стороной.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Путин: Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
+
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
73
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
40
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
4
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
19
“Сомневающийся орел”: Зачем Пентагон потратил еще $800 млн на гиперзвуковую ракету которая не летает
3
Мое мнение о OnePlus 12R Genshin Impact Edition (Eurogamer)
+
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
17
Что известно на сегодня о новой портативной консоли Sony Playstation 4 Portable
4
Panasonic использует тенденцию к уменьшению размеров камер, выпустив Lumix S9 в стиле поколения Z
4

Сейчас обсуждают

Dmitry Mitry
19:26
Построят подземную однушку, остальное украдут.
Мэр Харькова анонсировал строительство "подземного города" за €225 млн
slikts
19:23
Михаил Андреев, застопорился в "Матрице". На пиво не хватает? *Твои перлы ничего кроме смеха не вызывают.
Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить боевые действия в Рафахе, Иерусалим заявил, что «примет к сведению»
Чато- - -Бот
19:15
Никаких переговоров, Некроинская гадина должна быть раздавлена.
Путин: Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась
Михаил Мартынов
18:28
Удивили ценой?) к примеру тот же Скайрим онлайн при старте стоил 100$ и ещё 38 дополнений которое каждое стоит по 22$
GTA 6 может стать первой ААА-игрой стоимостью 80 долларов
Шнур
18:28
Потом приделают и побольше ракеты
Вышел новый CGI-трейлер ELDEN RING: Shadow of the Erdtree
Spike Rus
18:27
Наверное посмотрел "Город Эмбер: Побег", или в Фаллаут поиграл наконец 😁
Мэр Харькова анонсировал строительство "подземного города" за €225 млн
wsrtuwr6uw6
18:27
Так в 7735н есть своя встройка)
GeForce RTX 5090 получит нестандартную печатную плату, что позволит избежать перегрева и поломок
EvilKnievel
18:24
За границей, балабол , упомянутый выше саундбар на треть дешевле, чем в России, а на ebay либо Allegro ещё дешевле можно найти варианты. $. На то он и загнивающий, этот самый Запад :)))
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
Михаил Викторов
18:22
Б8В20А-блок предназначен ный для пуска ракет семейства С-8(С-8КО,С-8КОМ,С-8Б,С-8С) калибром 80 мм с вертолётов. Б8М-аналогично, только для стрельбы с самолётов. УБ-32-для пуска 57 мм ракет семейства С...
Вышел новый CGI-трейлер ELDEN RING: Shadow of the Erdtree
wsrtuwr6uw6
18:20
"если нужно сэкономить, то я бы взял Radeon RX 6400 — 12000 рублей отдать за новую видеокарту с такой производительностью не жалко." Клёвая шутка.) Отдать за карту, с никакой производительностью в иг...
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем