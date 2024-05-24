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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить боевые действия в Рафахе, Иерусалим заявил, что «примет к сведению»
Многовато на себя Израиль берёт. Не по Сеньке шапка-то.

Позволять себе плевать на решения ООН и входящих в его состав органов и подразделений могут разве что крупные и могущественные государства, либо те государства, которые пользуются протекцией одного или нескольких таких крупных и могущественных игроков на международной арене. Например, Израиль не является ни крупным, ни мощным, ни хоть что бы то ни было в этом мире значащим государством, но, пользуясь союзническим характером отношений с США, позволяет себе игнорировать решения, принимаемые наднациональными органами, членом которых сам Израиль также является.

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Так, сегодня Международный суд ООН постановил, что Израиль обязан немедленно прекратить боевые действия в Рафахе (сектор Газа). Как отметил председатель суда Наваф Салам, от Израиля требуется сохранить КПП «Рафах» на границе с Египтом, а также прекратить наступательные и иные военные действия, которые могут негативным образом отразиться на населении Рафаха.

Естественно, останавливать боевые действия Израиль не намерен. Официальный Иерусалим штатно, в рамках протокола заявил, что «примет к сведению» заявление Международного суда ООН, подразумевая, что исполнять требования не станет.

Следует отметить, что тот характер боевых действий, к которым прибегнул Израиль, объявивший целью «уничтожение ХАМАС (экстремистское движение и по совместительству руководство сектора Газа)», мягко говоря, не нашли поддержки ни в одной точке земного шара, кроме Соединённых Штатов, в которых действует колоссальное израильское лобби. Израиль обвиняют в беспорядочных обстрелах населённых пунктов сектора, намеренном уничтожении мирного населения, препятствовании доставке гуманитарной помощи, способствованию голода и прочих военных преступлениях. Прокурор Международного уголовного суда даже затребовал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. Пока что данное решение подвешено в воздухе.

#политика #боевые действия #израиль #хамас #палестина #сектор газа
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