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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В Вологде стартовало серийное производство электробуса «Сириус» с запасом хода 240 км
Машину разработали для эксплуатации в Санкт-Петербурге.

В Вологде фирма «Транс-Альфа» объявила о запуске серийного производства нового полностью низкопольного электробуса «Сириус», разработанного для эксплуатации в Санкт-Петербурге. Машина оснащена тяговой батареей суммарной ёмкостью 650 кВт·ч, состоящей из 18 модулей собственной разработки и производства, что обеспечивает дальность хода до 240 километров без дополнительной подзарядки в течение рабочего дня.

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13 марта компания уведомила об успехе в сборке первого электробуса из партии в 26 единиц в рамках контракта, заключённого на текущий 2024 год. До этого момента транспортное средство было представлено лишь в виде прототипа на выставочных мероприятиях.

«Транс-Альфа», которая уже долгие годы занимается выпуском троллейбусов, расширила своё портфолио за счет электробусов, утверждая их полностью российское происхождение и производство на вологодских предприятиях. При этом пассажирский электротранспорт, выпущенный компанией, хорошо известен не только в России, но и за рубежом, с поставками в 80 городов.

В Санкт-Петербурге госпредприятие «Пассажиравтотранс» уже приступило к подготовке инфраструктуры для будущего использования электробусов «Сириус», возводя специальный парк под их эксплуатацию.

#электромобили #автомобили #электробусы #сириус
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