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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве встревожились из-за визита Путина в Беларусь вместе с руководством Минобороны
Допускают, что может быть поход на Киев 2.0.

Президент России Владимир Путин вместе с большой делегацией, в состав которой входит и новый глава Минобороны Андрей Белоусов, сейчас находится с государственным визитом в Беларуси. Это первый за последние годы визит Путина в Беларусь в столь крупном масштабе, и очевидно, что главы Союзного государства встретились в Минске отнюдь не для того, чтобы попить чаю и «перетереть» за жизнь. Будут приниматься серьёзные решения и заключаться серьёзные договоры, о которых публично никто не скажет, но результаты которых вряд ли заставят себя долго ждать.

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Примерно также рассуждают отдельные депутаты Верховной рады. Так, народный депутат Евгений Шевченко заявил, что не исключает открытия «российско-белорусского второго фронта».

Насколько данный сценарий реалистичен, можно рассуждать долго, но мы имеем несколько неоспоримых фактов. Во-первых, официальный Киев настроил укреплений вдоль границы с Беларусью, опасаясь как раз-таки повторного захода ВС РФ с территории РБ. Во-вторых, Путин неоднократно отмечал, что отход российских войск от Киева произошёл не из-за каких-то мифических «побед» ВСУ, а по договору с украинской стороной, продавленному лидерами Германии и Франции. Также Путин отмечал, что стоило только России вывести войска из-под Киева, как все договорённости были выброшены на свалку истории. Возможно, если политическое руководство РФ желает нового раунда переговоров, но только уже без каких бы то ни было компромиссов (время для компромиссов Украиной безнадёжно упущено), то поход на Киев станет тем самым фактором давления на украинское политическое руководство. Которое, к слову, более не является легитимным.

#россия #украина #политика #боевые действия #беларусь #белоруссия
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