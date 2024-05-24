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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Считанные минуты»: в МО РФ описали скорость работы наводчиков и расчётов ОТРК «Искандер-М» в зоне СВО
Применяются данные ракетные комплексы практически ежедневно.

Если вы внимательно следите за боевыми действиями в зоне проведения специальной военной операции (СВО), то наверняка помните, что в первые месяцы боевых действий в ВС РФ наблюдалась ощутимая задержка между целеуказанием и командой на осуществление огневого поражения зафиксированных целей. Зачастую получалось так, что с момента, пока цель зафиксирована, до момента её поражения, проходило столько времени, что назначенные к поражению объекты попросту успевали из зоны поражения уехать.

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С течением времени, особенно, когда с российской стороны наступило насыщение дронами и произошла встряска цепочки передачи команд, скорость принятия решений возросла не просто в разы, а в отдельных случаях на порядки. Так, например, на сегодняшний день всё более активно применяемым оперативно-тактическим ракетным комплексам «Искандер-М» теперь требуются «считанные минуты» для получения координат и пуска ракет по указанным целям. Нетрудно понять, насколько сильно это повышает эффективность поражения целей этими отнюдь не дешёвыми и не находящимися в избытке баллистическими ракетами.

Как уточняет Минобороны России, «Искандеры» несут круглосуточное боевое дежурство и находятся в состоянии постоянной боевой готовности, ведь запрос на нанесение удара может поступить в любой момент.

#россия #украина #политика #боевые действия #«искандер-м»
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