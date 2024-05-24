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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились фотографии танка M1 Abrams ВСУ с «мангалами» и динамической защитой «Контакт-1»
А то поначалу вообще без всего катались и портили и без того подмоченную репутацию.

Всего Пентагон передал Украине 31 единицу танков M1 Abrams в самой базовой комплектации, да ещё и без электронной системы управления огнём и без брони из обеднённого урана. Потеряв примерно треть из поставленного количества «Абрамсов», украинские танкисты поняли, что так дело дальше не пойдёт, и в бой без подготовки в реалиях настоящего вооружённого конфликта высокой интенсивности против армии первого класса (коих в мире всего-то три) вступать ни в коем случае нельзя.

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Как итог, в украинских группах в социальных сетях стали публиковаться фотографии с «Абрамсами», на которые установлены «мангалы» (противодроновые козырьки и сетки), а также советская система динамической защиты «Контакт-1».

Подобные гибриды западной и советской инженерной мысли со стороны ВСУ мы наблюдаем далеко не в первый раз: чего стоят регулярно появляющиеся фотографии немецких танков Leopard 2, которые в базовом «пакете» совершенно непригодны к реальным боевым действиям, и также проходили процесс «франкенштейнизации» с задействованием «Контакта-1».

Напомним, что «Контакт-1» это советская система динамической защиты, разработанная ещё в начале 1980-х годов. Российская армия на своей бронетехнике по возможности применяет её дальнего потомка в лице динамической защиты «Реликт». Что до противодроновых козырьков, прозванных в народе «мангалами», то это в нынешних реалиях незаменимая вещь, и если бы она не работала по назначению, то её бы не устанавливали на всё, что только можно. Не забываем о том, что бесчисленное количество дронов различных типов — это суровая действительность конфликта в зоне специальной военной операции, и очевидно, что данный вопрос впоследствии надо будет регулировать.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #танки #m1 abrams
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