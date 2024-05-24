Это немудрено: в Германию много зажиточных «беженцев» с Украины переместилось.

Германия является одной из тех европейских стран, которые без лишних вопросов, раздумий и с неподдельной радостью в феврале 2022 года распахнули свои двери беженцам с Украины. Полагая, видимо, что это всё будет недолго, немецкое руководство очень сильно просчиталось. Во-первых, по вине в том числе Германии, недолго не получилось, из-за чего украинский кризис по решению Москвы был переведён из статуса ограниченной военно-полицейской операции в статус конфликта на истощение ВСУ, а во-вторых, Германия оказалась беспочвенно высокого мнения о «беженцах», которые очень удобно осели подальше от боевых действий, разрухи и разваленной украинской экономики.

реклама

И вот, теперь, как сообщает немецкий таблоид Bild, в Германии начались последствия этих «открытых дверей», выражающиеся в постепенной «украинизации» государства. Так, Bild со ссылкой на заявление властей федеральной земли Гессен сообщает, что данный регион желает стать первым в Германии, где на законодательном уровне украинский язык будет преподаваться в школах как второй иностранный.

Естественно, происходить это будет плавно. Сначала в формате пилотного проекта в нескольких школах Гессена. По мнению министра образования и культуры Гессена Армина Шварца, таким образом Германия оказывает Украине не только материальную, но и культурную поддержку, «сохраняя самобытную украинскую культуру».

Зачем Германия занимается этим за счёт налогоплательщиков, совершенно непонятно. По-хорошему, украинские беженцы, которые решили осесть в Германии сильно надолго (навсегда), должны активно изучать немецкий язык и пытаться встроиться в немецкое общество. В реальности же, как мы понимаем, власти Германии, сами того не понимая, поддерживают внедрение в государство чужеродных культурных элементов, последствия чего мы сможем наблюдать уже через несколько лет, если ещё не.