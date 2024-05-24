Мы бы на месте Reuters лучше слушали российское политическое руководство, а не непонятно какие «круги приближённых».

К сожалению, и спорить с этим совершенно бесполезно, потому что это прописная истина, но западные средства массовой дез информации имеют колоссальнейшее влияние на свои аудитории. Большинство людей, и это совершенно естественно, не имеют достаточного количества свободного времени, чтобы собирать реальную, правдивую информацию, анализировать её и делать на её основании собственные выводы — им достаточно «пережёванной» выжимки от CNN, CNBC, BBC, The New York Times и прочих Reuters.

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Вот, например, сегодня Reuters выпустил «эксклюзивный» материал, в котором со ссылкой на «источники, знакомые с обсуждениями» в Кремле заявляет о готовности российского политического руководства остановить текущий конфликт с Украиной на нынешних границах. При этом издание также отмечает, что если необходимо, Россия готова продолжать боевые действия «сколько потребуется».

Из каких-таких «источников» черпает информацию Reuters, откровенно говоря, непонятно. Остановка боевых действий на текущих границах вызовет в России конституционный кризис, поскольку Запорожская область, Херсонская область, ДНР и ЛНР были приняты в состав РФ в своих административных границах, а они, как вы знаете, не полностью подконтрольны Москве. То есть, в данном случае речь может идти не о «текущих границах», а как минимум о границах, в которых Россия определяет свою территорию.

Кроме того, нельзя не отмечать, что остановка боевых действий на текущей линии боевого соприкосновения совершенно не обеспечивает российскую безопасность. А вся специальная военная операция и начиналась именно ради обеспечения безопасности.

Сейчас ситуация такова, что какие бы то ни было переговоры обязательно должны подразумевать полное и безоговорочное выполнение всех до единого требований Москвы. Признание на международном уровне (ООН и весь коллективный Запад в частности обязаны будут с этим согласиться) новых территориальных реалий, безусловная демилитаризация ВСУ с законодательным запретом Украине на вооружённые силы и уж тем более на тяжёлое оружие при безусловном праве РФ на проверку исполнения этого запрета, разгон супрематистской идеологии, полная, вечная и безоговорочная нейтрализация Украины. Для чего-то меньшего Киеву надо было соглашаться на переговоры весной 2022-го, теперь поезд давным-давно безвозвратно ушёл.