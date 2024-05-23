К концу 2025-го планируется организовать беспилотное движение по 10-му маршруту.

В Москве стартовали тесты первого в России беспилотного трамвая в рамках программы развития городского электротранспорта. На церемонии открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий, где будет сосредоточены аналогичные проекты, присутствовал мэр города Сергей Собянин.

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Ввод в эксплуатацию безопасного трамвая планируется осуществить в три этапа: начиная с тестов без пассажиров и присутствия водителя-оператора до полностью автономных рейсов по маршруту от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская». Уже к концу 2025 года планируется полная отмена участия человека в управлении трамваем, что предполагает беспилотное движение по 10-му маршруту.

Собянин подчеркнул лидирующие позиции московского общественного транспорта в инновационных разработках, отметив, что город имеет одни из лучших в мире трамваев, электробусов, речных составов и метро.

Создание ПО для новой технологии осуществляют профессионалы московского метрополитена. По планам, к 2027 году около 80% московских трамваев будет укомплектовано автоматизированными системами управления.