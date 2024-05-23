Финансирование программы стартует в текущем году.

«Роскосмос» выступил с анонсом второго этапа развития Российской орбитальной станции (РОС), который должен пройти в период с 2031 по 2033 годы. Александр Блошенко, исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке, сообщил на собрании с представителями космических агентств стран БРИКС о планах пристыковки двух модулей для научно-прикладных исследований.

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Первый этап запуска РОС запланирован на 2027-2030 годы. В рамках него на орбиту будут выведены научно-энергетический, узловой, шлюзовой и базовый модули — последний станет центром управления космической станцией.

За эскизный проект РОС, который уже одобрен для реализации, отвечает РКК «Энергия» имени С.П. Королева. Начало финансирования создания станции запланировано на 2024 год, как заявил 13 мая Денис Мантуров, первый вице-премьер РФ.

Ключевая особенность РОС — модульная архитектура с узловым модулем и шестью стыковочными портами, что позволяет обновлять станцию, при необходимости заменяя отдельные модули, и тем самым продлевать её эксплуатационный срок.

Станция, как отмечает Владимир Кожевников, главный конструктор РОС, будет находиться на полярной орбите с наклонением до 97 градусов. Эта особенность даст возможность наблюдения за всей земной поверхностью и особенно важным для России Северным морским путем — в отличии от нынешней МКС, чьё наклонение орбиты менее 52 градусов.