Дело очень нужное.

Без двигателестроения невозможно никакое машиностроение в принципе. Поскольку Россия теперь может рассчитывать только на себя, Беларусь и Китай, то совершенно естественно, что двигателестроение начинает набирать обороты. Так, «КАМАЗ» сообщил о том, что испытания двигателя Тутаевского моторного завода (ТМЗ, входит в состав группы «КАМАЗ») модели 8807.10 для кормоуборочных комбайнов продолжаются и демонстрируют хорошие результаты.

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Согласно комментарию заместителя главного конструктора ТМЗ Александра Шевцова, разработанный заводом двигатель не уступает конкурентам того же класса, и даже превосходит их, например, в удобстве обслуживания. Испытания начались летом 2022 года; в апреле 2024 года он прошёл приёмо-сдаточные испытания, а в конце апреля продолжил испытания непосредственно в рабочих условиях — в полях.

ТМЗ поставляет белорусскому предприятию «Гомсельмаш», специализирующемуся на сельскохозяйственном машиностроении, двигатели КВК-800 мощностью 450 л.с. для кормоуборочных комбайнов. Новый двигатель, который пока что маркирован как 8807.10, обладает мощностью 653 л.с., достигаемой за счёт использования двух турбокомпрессоров (битурбо).