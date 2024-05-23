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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Новый Toyota Land Cruiser Prado доступен для заказа — в Казахстане его можно взять за 6,4 млн руб.
Всего для рынка страны было выделено 80 машин.

Казахстанский автомобильный рынок ожидает пополнение в своем сегменте внедорожников – новое поколение Toyota Land Cruiser Prado с индексом J250 готовится к старту продаж в июне этого года. Мировая дебютная презентация модели уже состоялась летом прошлого года, а прогрессивное покорение мировых рынков достигло стадии, когда Land Cruiser Prado доступен для покупки в Японии, США, Китае, также начат приём заказов в Европе.

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Платформа GA-F, лежащая в основе обновленной модели, применяется и в последних Lexus GX, Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX. Отмечается рост размеров внедорожника на 100 мм в длину (достигает 4925 мм), в то время как колесная база соответствует Lexus LX (2850 мм).

В Казахстане к покупке предлагаются шесть комплектаций Toyota Land Cruiser Prado, при этом клиентам доступен выбор между тремя двигателями. Базовый вариант Комфорт оснащён бензиновым мотором 2.7 (163 л.с., 246 Нм) или дизельным 2.8 (204 л.с., 500 Нм), при этом бензиновый двигатель работает в паре с 6-ступенчатым автоматом, а дизельный – с 8-ступенчатым. Комфорт Плюс предоставляет атмосферный бензиновый 2.7, а вот бензиновый турбоагрегат 2.4 (279 л.с., 430 Нм) с восьмиступенчатой АКПП доступен в комплектациях Престиж, Люкс, Люкс Плюс и First Edition. Все варианты имеют полный привод.

Интерьер предлагается в пяти- или семиместной конфигурации и зависит от уровня оснащённости, который может отличаться виртуальными приборными панелями 7 или 12,3 дюйма, различными мультимедийными системами, наличием крыши с обычным или панорамным люком, проекционным дисплеем, многозональным климатом, подогревом с вентиляцией сидений и даже камерами кругового обзора. К дополнительным опциям относятся также системы автоматического управления движением по бездорожью и помощи при удержании в полосе движения.

Лимитированная серия First Edition выделяется круглыми светодиодными фарами, эксклюзивной двухцветной покраской и уникальными номерными шильдиками. Всего для рынка Казахстана было выделено 80 подобных авто.

По текущему обменному курсу стартовая стоимость Land Cruiser Prado с атмосферником 2.7 начинается с 31 490 000 тенге (около 6,4 млн рублей). Дизельная версия оценивается минимум в 34 490 000 тенге (приблизительно 7 млн рублей), тогда как вариант с бензиновым 2.4T стартует от 39 490 000 тенге (8 млн рублей). Эксклюзив First Edition доступен по минимальной цене в 44 990 000 тенге (9,16 млн рублей).

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