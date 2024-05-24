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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Подчинённые Илона Маска совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
Качество картинки пока «так себе», но прогресс невероятный.

SpaceX успешно провела экспериментальный видеозвонок, используя свою спутниковую систему Starlink и обычный смартфон без каких-либо специальных модификаций.

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Место проведения теста выбрали недалеко от офиса компании в Редмонде, штат Вашингтон, где два сотрудника SpaceX осуществили видеозвонок, находясь рядом друг с другом. Несмотря на отсутствие серьезных сбоев в работе связи, качество изображения оказалось далеким от идеала, что свидетельствует о недостаточной скорости соединения для получения чёткой картинки в текущей конфигурации.

Применена технология Direct To Cell, которая позволяет спутникам Starlink выполнять функции сотовой вышки, находясь на орбите Земли. Первые успешные испытания этой технологии состоялись в январе текущего года, когда было отправлено текстовое сообщение.

Прогресс в разработке заметен: по сравнению с предыдущим периодом, когда было задействовано всего шесть спутников, теперь их количество, способных работать с Direct To Cell, достигло 38.

Компания сообщает о скорости соединения до 17 Мбит/с на стандартных Android-устройствах. В планах SpaceX значится предоставление возможности обмена сообщениями уже в 2024 году, а полноценные возможности совершения звонков с доступом в интернет будут внедрены к 2025 году.

#spacex #starlink #видеозвонки #direct to cell
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