Продвигать-то российский премиальный автомобильный бренд надо. А то дело совсем не фонтан.

Российский премиальный автомобильный бренд Aurus пока остаётся исключительно президентским автомобилем. Продвигать эту марку за рубежом необходимо, тем более что мы наблюдаем активный раздел мира на кластеры, и вот, в администрации президента России решили, что лучшим способом «пропиарить» Aurus на том же Ближнем Востоке является предоставление лимузина данной марки в качестве подарка королю Бахрейна, находящемуся сейчас с государственным визитом в России.

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О том, что «длинная версия» автомобиля Aurus была подарена президентом России Владимиром Путиным королю Бахрейна Хамаду бен Исе аль-Халифу, сообщил сегодня помощник президента Юрий Ушаков.

Напомним, что несколько месяцев назад Aurus был подарен лидеру КНДР Ким Чен Ыну, а несколько лет назад президентский лимузин данной марки был продемонстрирован президенту ОАЭ. Также Россия пытается продвигать «Аурусы» в дружественных странах Северной Африки и Центральной Азии.

Насколько успешным является продвижение Aurus за рубежом, пока сказать сложно. Судя по имеющимся данным, отказываться от «Майбахов» и прочих привычных премиальных автомобилей западных брендов главы государств пока не готовы.