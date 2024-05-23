Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент России подарил королю Бахрейна лимузин Aurus
Продвигать-то российский премиальный автомобильный бренд надо. А то дело совсем не фонтан.

Российский премиальный автомобильный бренд Aurus пока остаётся исключительно президентским автомобилем. Продвигать эту марку за рубежом необходимо, тем более что мы наблюдаем активный раздел мира на кластеры, и вот, в администрации президента России решили, что лучшим способом «пропиарить» Aurus на том же Ближнем Востоке является предоставление лимузина данной марки в качестве подарка королю Бахрейна, находящемуся сейчас с государственным визитом в России.

реклама

О том, что «длинная версия» автомобиля Aurus была подарена президентом России Владимиром Путиным королю Бахрейна Хамаду бен Исе аль-Халифу, сообщил сегодня помощник президента Юрий Ушаков.

Напомним, что несколько месяцев назад Aurus был подарен лидеру КНДР Ким Чен Ыну, а несколько лет назад президентский лимузин данной марки был продемонстрирован президенту ОАЭ. Также Россия пытается продвигать «Аурусы» в дружественных странах Северной Африки и Центральной Азии.

Насколько успешным является продвижение Aurus за рубежом, пока сказать сложно. Судя по имеющимся данным, отказываться от «Майбахов» и прочих привычных премиальных автомобилей западных брендов главы государств пока не готовы.

#россия #политика #aurus #бахрейн
+
Написать комментарий (0)
Global Press: Китай в начале июня начнёт военную операцию на Тайване
Путин разрешил использовать американское имущество для компенсации ущерба, причинённого России действиями США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
28
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
33
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
80
Пытаюсь приспособить к жизни нестандартного представителя X86 совместимых компьютеров
20
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
67
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
29
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
54
Insider: Прокси-война Запада против РФ подвергла испытаниям оружие НАТО и обнажила его недостатки
3
“Сомневающийся орел”: Зачем Пентагон потратил еще $800 млн на гиперзвуковую ракету которая не летает
2
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
7

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
16:35
Спасибо, подрочил и поплакал.
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
Vetali
16:34
Освободили от жителей?
Министерство обороны: Российские войска полностью освободили населённый пункт Андреевка
Юрий Григорьев
16:34
Вот тоже интересно, каково позиционирование этих процессоров? Ну ладно там 8x00g ясно, более мощная встройка, а тут вообще о чем речь?
Компания AMD представила два новых процессора Ryzen 8000: Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F
Сергей Гончаров
16:33
Фигня досужая.Реально горячую карту надо паковать в СЖО исполнением с 2х140 радиком и все. Никакого бутербродного цирка делать нет выгоды
RTX 5090 приписывают конструкцию из трёх печатных плат с возможностью установки 16 чипов памяти
Артём Николаев
16:31
Теплотрубки, которые передают тепло примерно никуда сейчас смотрятся забавно) А так да. Помню ещё дорогущие звукоизолирующие боксы были для тех, кто гнался за тишиной. Некоторые даже тепло нормально о...
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
A224
16:27
аэростаты ахахах лошадей купи поляк кавалерию будешь делать :)))))
Польша закупила аэростаты для наблюдения за Россией и Белоруссией
swr5
16:26
Даже не могу представить кому это туфта нужна.
Тестирование крупного обновления Windows 11 24H2 почти завершено: поддержка фонового HDR, 7z- и tar-архивов, а также Wi-Fi 7 появятся уже скоро
daimos
16:24
Ну чо пристал, мож, человек белок там выращивает - напокушать
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
Чато --- Бот
16:21
Сотрут этот Сволочанск с лица земли дабы была полоса отчуждения до границы России на данном этапе ликвидации Некроины.
Российские силы использовали огонь "Солнцепеков" и "Тюльпанов" для выдавливания ВСУ из Волчанска
swr5
16:19
Эх, у меня такое когда-то было:
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем