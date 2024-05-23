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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин разрешил использовать американское имущество для компенсации ущерба, причинённого России действиями США
Вашингтону ещё не поздно одуматься. Но действующая администрация США на адекватные решения не способна в принципе.

Несмотря на то, что товарооборот между Россией и США и до всех незаконных введённых против РФ рестрикций был смехотворным, определённый ущерб действия администрации Вашингтона Москве всё же нанесли. В этой связи сегодня наконец-то был подписан президентский указ «О специальном порядке компенсации ущерба, причинённого Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации в связи с недружественными действиями Соединённых Штатов Америки».

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В сути данный указ подразумевает, что движимое и недвижимое имущество США или связанных с США лиц может быть использовано для компенсации ущерба, причинённого незаконными действиями Штатов. Указ намеренно уточняет, что действия США по причинению ущерба России противоречат международному праву, а, значит, должны наказываться.

Следует понимать, что непосредственно американского имущества в России не так уж много. Данный указ является больше сигналом для европейских государств, объём товарооборота и количество активов которых в России несоразмерно выше, чем американских. А сигнал простой: будете продолжать откровенно «борзеть», точно такой же указ будет принят уже в отношении стран-членов Европейского союза.

Происходит, можно сказать, политическая игра, в которой Евросоюзу дают последний шанс одуматься. К сожалению, расчёт на то, что ЕС изменит свою откровенно враждебную по отношению к России политику, заведомо наивный. При действующих в ЕС «элитах» это уже вряд ли возможно: все мосты сожжены, и сожжены самими европейцами, и восстановление отношений потребует десятков лет кропотливого и чудовищного труда. Впрочем, заниматься этим в любом случае рано или поздно придётся. Потому что нужно это в первую и в последнюю очередь европейским странам.

#россия #сша #политика #экономика #евросоюз
3
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Путин разрешил использовать американское имущество для компенсации ущерба, причинённого России действиями США
Джон Коннор
16:03
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