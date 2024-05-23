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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Global Press: Китай в начале июня начнёт военную операцию на Тайване
А учения — это якобы прикрытие.

Сегодня Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения с использованием всех родов войск. Зоной проведения учений демонстративно выбран Тайваньский пролив и морские окрестности непосредственно Тайваня, воспринимаемого Китаем (и всем миром, что важно, тоже) как его мятежная провинция.

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Как вы помните, похожим образом проходили совместные учения «Запад—2021» ВС РФ и ВС РБ. Чем они закончились, вы прекрасно знаете, и вот, похоже, такие же аналогии, но уже в отношении китайских учений, проводит и издание Global Press, которое сообщило о том, что уже в начале июня Китай начнёт на Тайване военную операцию по установлению фактического контроля над островом.

Насколько Китаю выгодно именно сейчас начинать операцию такого масштаба, причём, в первую очередь геополитического, вопрос, которым журналисты как обычно не задаются.

Гадать на кофейной гуще бессмысленно. Официально же учения пройдут всего два дня — сегодня и завтра, 24 мая, включительно. Дальше уже всё будет зависеть от характера поведения китайской армии после окончания учений. Если войска вернутся в места своей дислокации, то тревога, поднятая Global Press, однозначно становится ложной. Если же нет, то будет повод для реальных опасений.

#политика #китай #тайвань
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