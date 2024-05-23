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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ нанесли мощные удары по военным объектам в Харькове, сообщается о поражении разгрузочной станции с техникой ВСУ
Киев перебрасывает всё, что у него есть, на удержание линии боевого соприкосновения на севере Харьковской области.

Несмотря на то, что киевские власти заявляли о подготовке ВС РФ к удару на севере Харьковской области ещё чуть ли не в январе этого года — по крайней мере, такими опасениями делился тогда ещё легитимный, а теперь уже нет президент Украины Владимир Зеленский — начало наступательных действий российской армии на данном направлении стало для ВСУ большой неожиданностью. Не будем гадать, почему так произошло, но факт остаётся фактом: сейчас ВСУ суетливо перебрасывают резервы на харьковское направление.

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Всё бы ничего, но, как вы помните по предыдущим ударам по военным объектам в Харькове, российские средства наблюдения фактически беспрепятственно вследствие истощения и уничтожения систем противовоздушной обороны летают над вторым по размеру городом Украины и фиксируют действия ВСУ практически круглосуточно и в реальном времени. Собственно, именно по этой причине вкупе с тем, что ВСУ используют Харьков как перевалочную и разгрузочную базу, город каждый день подвергается высокоточным ударам ВС РФ.

Сегодня удар был одним из сильнейших: как сообщают очевидцы, удары наносились баллистическими ракетами «Искандер», а также управляемыми авиационными ракетами Х-59. Целями стали объекты на территории харьковского бронетанкового завода, а также железнодорожная станция, на которой разгружалась военная техника ВСУ.

Примечательно, что ВС РФ продолжают мониторить город, передавая приказы на огневое поражение тех или иных военных объектов в Харькове: в частности, пока мы готовили данный материал, был нанесён ещё один удар.

#россия #украина #политика #боевые действия
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