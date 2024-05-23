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Редакция
События в мире Михаил Андреев
По делу о взяточничестве арестован начальник ГУ связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин
Основательно взялись. Вопрос только, почему лишь сейчас.

Судя по всему, за Министерство обороны взялись основательно: практически каждую неделю мы слышим о новых задержаниях по делу о взяточничестве в особо крупном размере. Понятно, что преступления подобного рода в ведомстве такого размера и значения не могут осуществляться отдельными высшими офицерами — они всегда действуют в составе группы — но огласке предают пока именно что задержания высших офицеров или же представителей высших классных чинов государственной гражданской службы внутри МО РФ. Сегодня очередь дошла до начальника главного управления ВС РФ, заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

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Как сообщают «РИА Новости», суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Шамарина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Напомним, что в российском уголовном кодексе взятка в особо крупном размере стартует с суммы в 1 миллион рублей. Понятно, что реальные аппетиты военных чиновников и генералов отнюдь не столь скромные, поэтому истинные масштабы мздоимства ещё предстоит установить.

За май это уже четвёртый зафиксированный за последний месяц случай ареста высокопоставленного офицера/чиновника от Минобороны: сначала за взяточничество в особо крупном размере был арестован замглавы МО РФ Тимур Иванов, затем задержали начальника главного управления кадров МО РФ Юрия Кузнецова, а неделю назад — бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова.

#россия #политика #боевые действия
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