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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Производство электроники в России за I квартал 2024 года увеличилось на 42,4 %
При низком старте можно и не таких процентов достигать.

Различные микроэлектронные компоненты сегодня применяются везде и во всех сферах человеческой деятельности. Налаживание собственного производства микроэлектроники — это часть большой работы по обеспечению технологического суверенитета, и на этом поприще у России впереди предстоит ещё горы свернуть. Процесс идёт, и, согласно комментарию замминистра промышленности и торговли России Василия Шпака, идёт ускоренными темпами.

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Так, за 2023 год производство компьютеров, электроники и оптики в России возросло на 32,8 %, а за первый квартал 2024 года (январь—март включительно) — ещё на 42,4 %.

По словам Шпака, сейчас в России в электронной промышленности задействованы 300 тысяч работников и свыше 1 700 предприятий.

Необходимо понимать, что полностью отечественная электроника в России необходима как часть индустриализации и машиностроения: при производстве станков, судов и кораблей, самолётов, автомобилей, базовых станций сотовой связи. Список можно продолжать очень долго.

#россия #экономика #электроника #промышленность
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