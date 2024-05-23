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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кобахидзе обвинил Запад в попытке использовать Грузию как «второй фронт» против России
Началось всё ещё в 2022-м, а сейчас Запад прикрывается законом об иноагентах.

Недавно парламент Грузии принял закон об иностранных агентах. Хотя в самом этом законе как таковом нет ничего плохого — даже наоборот, Грузия таким образом отстаивает суверенитет и избавляется от негативного иностранного (естественно, западного) влияния — в Европе и США по этому поводу закатили стандартную для них истерику.

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И вот, настало время ответных комментариев грузинской власти. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что принятый в стране закон об иноагентах — это лишь повод для того, чтобы использовать Грузию как «второй фронт» против России.

Как отметил Кобахидзе, Запад с начала 2022 года намеревался открыть в Грузии «второй фронт» с целью ослабления России, но Тбилиси удалось сопротивляться, потому что в противном случае «это уничтожило бы нашу страну». Тем не менее, интерес Запада к использованию Грузии в качестве антироссийского инструмента остаётся, добавил глава грузинского правительства.

Стоит заметить, насколько сильные изменения произошли в Грузии за последние 16 лет — после катастрофы, которую устроил тогдашний Михаил Саакашвили. Новая грузинская власть понимает, что кроме России, по большому счёту, она никому на этом свете не нужна, и выстраивает свою политику соответствующим образом. Такому благоразумию грузинского кабмина можно только радоваться; одной сопредельной с Россией стране такого благоразумия вот уже двадцать лет не хватает, итог чего сейчас предельно очевиден.

#россия #сша #политика #нато #евросоюз #грузия
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